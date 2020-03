Gala 8 'Operación Triunfo': Un canto a la mujer en el día que Maialen explotó el programa desde dentro

La vida está compuesta por detalles, una carretera recta donde solo destacan o cambian de rumbo en momentos puntuales. Eso ha sido la gala 8 de 'Operación Triunfo'. Una gala que seguía el guion establecido, una gala dedicada a la mujer como figura principal homenajeándola en su día. Un gala donde parecía que lo más especial, lo más diferencial era la situación de Samantha, en silla de ruedas tras un golpe en la rodilla que la inmobilizaba y que no le permitía en la actuación grupal.

Pero no, en una gala especial por el 8M, era una mujer la que se hacía ama y señora del talent. Contra todo pronóstico Maialen salía de su papel de chica tímida y reventaba el concurso desde dentro. Menos la expulsión, todo lo que sucedió en la gala de una forma u otra acabó decidiendo 'la chica sobresalto'.

En todo concurso de talentos, cuando la cosa se regula, cuando ha pasado el tiempo para poner a cada uno en su lugar, la maquinaria del concurso va eliminando a los rivales más débiles y dejando a los más fuertes. Esa dinámica es la que se ha seguido en 'Operación Triunfo' en las últimas semanas, donde han ido cayendo los concursantes más límitados desde Nick hasta Jesús, sí, esta semana se ha ido Jesús, pero a eso iremos más tarde. Dentro de esta mecánica, el concurso se está encaminando a que uno de los próximos en salir sea Bruno, ya ha estado nominado en dos ocasiones, y apuntaba a que iba a salir nominado otra vez. Pero ahí estaba Maialen, la chica con cara de no romper un plato capaz de romper la dinámica de un programa que tiene ya 20 años.

Maialen salía como favorita, un recado también de los espectadores a Estrella Morente tras la polémica 'taurina', eso la convertía en la propietaria del privilegio de la inmunidad esta semana. A estas alturas del programa, cualquiera la hubiese para salvarse a sí mismo. Lejos de hacerlo, la favorita sorprendía diciendo que si el jurado la quería nominar prefería estar nominada y que entregaba su inmunidad a Bruno que no se creía lo que estaba pasando.

Y la favorita de la semana es Maialen, que ha elegido salvar a su compañero Bruno de la nominación.

La cara del jurado un poema, Maialen con cara de 'es lo que hay', y lejos de salir nominada, la pamplonica pasaba la pasarela ya que su actuación había sido una de las actuaciones de la noche y su evolución las más grande entre sus compañeros. En este juego de sillas, con la decisión de la favorita salvando a Bruno haciendo reajustar las nominaciones, Hugo fue la principal víctima, ya que el puesto que estaba reservado para el uruguayo fue a parar para él.

Una expulsión nada sorprendente

Volviendo a lo más importante del programa, las expulsiones, esta semana se enfrentaban Gèrard y Jesús. Desde el momento que se conoció este duelo la decisión estaba tomada y Jesús fue sentenciado por el público, lo único que nos quedaba por saber es con que porcentaje sería. Finalmente Gèrard fue salvado con el 81% de los votos, un resultado abultado pero todavía lejos del porcentaje en contra que echó a su compañera Eli.

Con Maialen 'reventando' el concurso, era la hora de nominar. El jurado nominó a Anajú por falta de evolución, a Gèrard por falta de transmisión a la hora de actuar, a la accidentada Samantha por estar a un nivel más bajo del habitual, y a Hugo por arrastre pero su hueco estaba destinado para Bruno. Finalmente y con criterio, la Academia salvó a Samantha. Momento para que salvasen los compañeros y aquí fue determinante también el poder de Maialen.

Los tres nominados empataron en votos, y en ese caso decide el voto de la favorita que había ido a parar por suerte para Anajú, esta era salvada por que el voto de la 'chica sobresalto'. Así que la próxima semana se jugarán 'las castañas' para seguir en la Academia Gèrard y Hugo.

Actuación grupal de la gala 8 de 'Operación Triunfo'

Otros detalles de la gala

En una gala donde el homenaje a la mujer fue el principal activo se cantaron canciones que ensalzaban el papel en la sociedad de las mujeres. La canción grupal en esta ocasión fue relegada a la última actuación, una actuación de muy buen gusto con el tema "No controles" de Olé Olé. Una actuación grupal en la que no participó Samantha debido a su situación física. Recordemos que la alicantina está con la pierna inmobilizada después de un choque con Jesús durante una clase de interpretación previa a la gala.

Las invitadas en esta gala tan especial fueron Nathy Peluso y Dora Postigo. La argentina desplegó baile, rebeldía y demostró que es una artista de extremos, o gusta o no gusta. Muchos fueron los que acusaron no entender prácticamente nada de la letra de su actuación. Por su parte, la aparición de Dora Postigo fue un descubrimiento. La hija de Bimba Bosé demostró tener unas tablas en el escenario dignas de una veterana cuando solo tiene 15 años. Tuvo una actuación muy bonita con un bolero con ritmos actualizados y un mensaje de que tiene mucho camino por recorrer en el mundo de la música.

Actuaciones de mejor a peor

- Nia por "Mujer latina" de Thalía: ¿Hace falta escribir algo más que Nia? Su nombre es espectáculo, boca abierta y sinónimo de arte. Nia volvió a hacer de su estilo este “Mujer latina” y dio una clase de baile como si de una bailarina profesional se tratase. Numerazo tras numerazo.

- Maialen por "Just A Girl" de No Doubt: Es una pena que Maialen tuviera que centrarse en la coreografía y en ese esfuerzo se perdieran matices vocales, porque esta chica sigue sorprendiendo con estilos diferentes. Tiene madera de artista y es una de las concursantes con más personalidad musical de la edición. Todavía puede dar mucho más, y esperamos poder verlo.

Natalia: “A estas alturas del programa da gusto ver a alguien tan trabajadora como tú”.

- Flavio por "Man, I feel like a woman" de Shania Twain: Pasaba por una semana complicada Flavio con lágrimas incluidas al no sacar adelante esta actuación. Finalmente, y con mucho trabajo Flavio tuvo una de sus mejores actuaciones hasta el momento. Cómodo, con clase, y con hasta ‘flow’. Sorprendente y muy bien Flavio. Buena evolución que era algo que se le pedía.

Javier Llano: “No era fácil, pero lo has asumido como hay que hacer las cosas”.

- Bruno por “La puerta violeta” de Rozalén: El Bruno más auténtico, más puro, con una guitarra y mucho sentimiento. Cogió la canción de Rozalén y la hizo suya. Este es el camino a seguir, a pesar de ser uno de los concursantes que más ha estado en la cuerda, aprueba el nivel de esta gala y con nata.

Portu: “Nos hubiera gustado que hubieras brillado más con la voz”.

- Tema grupal por "No controles" de Olé olé: Una actuación con muy buen gusto. Con un toque retro que quedaba fantástico. Buena forma de cerrar una gala dedicada a la mujer.

- Anaju y Samantha por "Girls Just Want to Have Fun" de Cyndi Lauper: La actuación accidentada de la noche. Samantha y su rodilla tuvieron que actuar sentadas, mientras Anajú hacía el show por su parte. Con la escenografía claramente marcada por la lesión de Samantha, había que fijarse en lo vocal de la actuación, algo que dejó que desear viniendo de dos artistas como Anajú y Sam. Hubo un momento en el que ambas no estaban cantando al mismo nivel. Pudo haber sido mejor.

- Eva por "Bad guy" de Billie Eilish: Eva tenía una de las canciones de la artista del momento, y cumplió bien. Se agarró mucho a la referencia de Billie Eilish y estuvo muy cumplidora. Quizás ahí está el único problema de la actuación, que se quedó algo corta para las alturas del programa en el que nos encontramos.

Javier Llano: “En la actuación hemos podido ver todos los puntos fuertes de Eva”.

- Gèrard por “Brown Eyed Lover" de Allen Stone: Portar una guitarra entre los brazos le da al de Ceuta una confianza por encima de la normalidad. Se vio a un Gèrard confiado, disfrutando de su actuación. Como siempre, y ya es habitual en las actuaciones de Gèrard, fue de menos a más. Sin embargo faltó algo de fuerza y transmitir algo más.

Natalia: “Sentimos que en la única pega que te encontramos es la de la transmisión”.

- Hugo por "Se acabó" de María Jiménez: Hugo sigue demostrando porque sigue en el programa, y es que al cordobés le sobra más carisma que voz e hizo buena muestra de ello con esta canción. No era una versión para lucirse, pero vocalmente fallaba algo. A pesar de ello, junto a Nia es quien mejor se mueve en el escenario para ganarse al público.

Portu: “La situación que se ha producido por Maialen hace que te tengamos que proponer a la nominación”.

- Jesús por "El alma al aire" de Alejandro Sanz: Eligió una canción que es un himno para muchos y como siempre decimos por aquí, las comparaciones son odiosas. Jesús estuvo por encima del nivel que ha demostrado en el concurso, pero esta versión de “El alma al aire” convenció a muy pocos.

Javi Llano: “Debes estar muy tranquilo y muy satisfecho”.