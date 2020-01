Maialen, de Operación Triunfo, sobre la tauromaquia: "Hay que ser nazi y psicópatas"

La nueva edición de Operación Triunfo no lleva ni tres semanas y no hace nada más que coleccionar polémica tras polémica. La última la ha protagonizado la concursante Maialen, en una típica escena de comedor de las tantas que se viven en la academia de Operación Triunfo.

La pamplonica, de 25 años, y que dejó la carrera de Psicología para dedicarse a la música, no dudó en referirse a los aficionados taurinos como: "Hostias, es que es muy nazi, hay que ser muy psicópata, mucho".

Con un tono de indignación, y bajo la incredulidad de sus compañeros, continúo con su discurso: "Y encima vienen y te dicen que da mucho dinero. No me sé las cifras, porque no me las sé, pero si haces las cuentas de lo que me cuesta a mi la tauromaquia, limpiando mierda para poder mantener mi vida y me quitan dinero para meterlo en la puñetera tauromaquia de mis impuestos. El dinero que genera con el que nos cuesta nos sale fatal"

Maialen en el tema tauromaquia es un gran SÍ.#OTDirecto23E pic.twitter.com/a5bmnwa5uM — Lewis (@thunderlouisx) January 23, 2020

Las respuestas a estas duras declaraciones no han tardado en hacerse esperar y en Twitter han sido muchos los que se han sentido ofendidos por estos comentarios. Chapu Apaolaza, como portavoz de la Fundación del Toro de Lidia, respondía a los ataques de la 'triunfita' de manera justificada:

-Gasto en Tauromaquia en PGE: 30.000 euros (Premio Nacional Tauromaquia). Ingresos IVA: 118 millones de euros en 2018.

-Presupuesto OT 2020: 16 millones de euros de la cadena pública. Ingresos de 300.000 euros.

(Cálculo de lo que cuesta que llamen nazi a un pueblo entero). https://t.co/RGE6MtCdw3 — Chapu Apaolaza (@ChapuApaolaza) January 23, 2020

Otros aficionados a los toros pedían directamente la expulsión de la concursante debido a que las declaraciones se realizaban en la televisión pública. Incluso los ha habido que han ido más lejos pidiendo que se le "acusara del delito de odio y calumnias".

Por su parte, RTVE ha guardado silencio sobre los comentarios de esta integrante de Operación Triunfo, y ni siquiera se ha seguido el protocolo de charlas/broncas que la directora de la academia, Noemí Galera sí ha aplicado a otros concursantes que han generado otras polémicas. De momento, el ente público no tomará medidas ante unos hirientes comentarios que han ofendido gravemente a los miles de aficionados a los toros en España.