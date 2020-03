Gala 7 Operación Triunfo: Samantha y Hugo despegan en una gala por debajo del nivel esperado

Decía Manu Guix que siempre la gala 7 de todas las ediciones de 'Operación Triunfo' es la gala del despegue. Y así lo fue para Samantha y para Hugo. Dos concursantes que clavaron su mejor actuación hasta la fecha en el concurso. Eso contrasta con la situación de algunos concursantes que estuvieron por debajo de lo que ya habían demostrado en otras galas. Este es el caso de concursantes como Anajú, Maialen, Flavio, Jesús o Gèrard.

En la gala donde por primera vez los concursantes no chocaban la mano al público por culpa del dichoso coronavirus, se anunciaba también que esta edición tendrá una mini-gira por cuatro ciudades de España que contará con los 16 concursantes juntos. Algo que se augura como un éxito ya que en las firmas de la última semana han sido 10.000 las personas que han ido a conocer a estos 'triunfitos'.

Si se tuviera que elegir un par de momentos, fuera de la música dentro de esta gala, la protagonista sin duda fue la madre de Hugo, que fue a apoyar a su hijo en la nominación. Con la misma gracia y alegría que su hijo, enamoró a los fans e hizo un spoiler sobre quien iba a visitar a Rafa posteriormente. También, en un nuevo capítulo del Show de Samantha y Roberto Leal, la alicantina se centró esta vez en imitar a miembros de la casa y del jurado, su imitación de Nina un auténtico éxito.

Con tres nominados; Rafa, Hugo y Bruno, los votos se repartieron más de lo habitual, pero finalmente el público apoyó menos a Rafa, que decía adiós tras varias semanas en la cuarda floja para tristeza infinita de Eva. Segunda semana que Bruno se salva de la expulsión.

Esta semana ser el favorito ha sido de lo más cruel. El privilegio era elegir con quien hacer un dueto la siguiente semana, un privilegio que no privaba de la nominación. Un privilegio de todo menos privilegio. La favorita era Anajú a la que poco le duraba la alegría, ya que salía nominada al minuto. Junta a ella, salían nominados Flavio, Gèrard y Jesús.

Para suerte de Anajú, los profesores de la Academia la salvaban a Anajú. Flavio era el elegido por sus compañeros para continuar en la Academía. Así que serán Jesús y Gèrard los que jueguen la expulsión durante la semana.

Ariadna desmotró estar más que preparada para triunfar en el mundo de la músicaTVE

Sobre los invitados, sorprendió una brillante, vocalmente hablando, Ariadna que presentó su primer single ‘Al santo equivocado’. La primera expulsada de la edición demostró que tanto jurado, como público, se equivocaron con ella. También se pasó por el plató de 'Operación Triunfo', otra ex del concurso. Edurne demostró que tiene un vozarrón cantando su tema 'Demasiado tarde'. Una canción de su séptimo disco que saldrá el 10 de abril.

Sigo temblando. Gracias por todo. A por mas música✨ #OTGala7 — ARIADNA (@AriadnaOT2020) March 1, 2020

ACTUACIONES DE MEJOR A PEOR

- Hugo por ‘Genius’ de Sia y Diplo: Actuación 10. El mejor Hugo de toda la edición. Muy bien vocalmente y en interpretación. Sorprendente y una puesta de escena que invitaba al espectáculo.

Natalia: En la edición has tenido momentos buenos, momentos no tan buenos, y hoy has estado tan increíble”.

- Samantha por ‘Human’ de Christina Perri: A pesar de que la actuación puede ser mejorable en lo vocal, es no le resta para admitir que ha sido la canción de la noche. Una Samantha muy contenida y una puesta de escena perfecta sirvieron como los mejores ingredientes para la alicantina pudiera lucirse con un tema que lo pedía.

- Bruno por ‘Llegué hasta a ti’ por Muerdo: El Bruno más natural, el más auténtico, el más mágico. Se jugó todo con esta actuación y la apuesta le salió mejor que bien. Muy buen gusto de actuación.

Portu: “Enhorabuena por el número que has hecho”

- Eva y Nia por ‘Don’t Start Now’ de Dua Lipa: Nia es humana. Ya no solo porque empezó la actuación con el micrófono bajo (culpa de los técnicos). Hubo fallos vocales de bulto. A pesar de ello, como siempre demostró ser la reina de este escenario. Sensualidad y baile de 10. Eva por su parte estuvo vocalmente mejor que su compañera pero esta mínimo dos escalones por debajo de Nia.

- Anajú por ‘Tusa’ de Karol G y Nicki Minaj: Continúa Anajú metiéndose en el bolsillo actuaciones de estilo urbano. Esta vez le tocó una de ritmos latinos y le faltó algo de fuerza. Fue como ver a dos Anajús. La que cantaba en español algo más floja, la que parafraseaba en inglés lo hacía brillante. Habrá que ver con que nos sorprenderá en la siguiente.

Javier Llano: "Este jurado cree que Anajú es mucha Anajú. Siempre que te has subido al escenario has demostrado pasión y entrega. Pero la ejecución vocal no ha sido la correcta".

- Tema Grupal con ‘Waka, Waka’ de Shakira: Muy buena grupal. Quedó muy armónico el conjunto de voces. Una actuación muy del estilo de ‘Dando la nota’, pero con base musical de fondo. Con Nia liderando a sus compañeros, se transmitió energía y ‘buen rollo’.

- Flavio y Gèrard por ‘Never Gonna Give You Up’ de Rick Astley: Se puede achacar que el baile no es el punto fuerte de ambos, pero la actuación tuvo rollo. No fue la mejor actuación de ambos pero en cuanto a opinión personal no fue una mala actuación.

- Maialen por ‘Andar conmigo’ de Julieta Venegas: Por fuera, y con el color de la voz de Maialen podría parecer una buena actuación. Pero quizás fue algo decepcionante visto como fue la semana y los pases para Mai. Hubo fallos vocales y también algo de desincronización con los ritmos. No fue la mejor noche para Maialen.

Natalia Jiménez: "Nos gustaría ver más de esta Maialen durante la semana que viene.

- Jesús por ‘Sábado por la tarde’, de Claudio Baglioni: Vocalmente no fue una actuación mala para lo que Jesús tiene acostumbrados. Se encuentra por debajo de sus compañeros, y en una canción tan emotiva no transmitió lo necesario.

- Rafa por ‘Cojo el saco y me retiro’ de Astola: Solo había que mirar la mano de Rafa al empezar la actuación. Temblorosa e inestable. Así fue la actuación de Rafa. Con subidas y bajadas, con falta de vocalización y algún que otro fallo. Rafa sigue demostrando, que vocalmente, está muy por debajo de sus compañeros.

Nina: “Pase lo que pase, a nosotros nos gustaría que entraras en el bucle de todo lo que has aprendido”.