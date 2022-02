Florentino Fernández: su boda secreta, su antiguo empleo y su opinión sobre por qué hay pocas mujeres cómicas

Florentino Fernández es uno de los mejores imitadores en España y uno de nuestros mejores humoristas. Aclamado por la crítica y por el público en general, Flo consiguió desde muy pronto acostumbrarnos a que su presencia en nuestras casas con cierta asiduidad a través de la pequeña pantalla, desde donde nos sigue brindando grandes momentos de humor como comenzó haciéndolo en los años noventa.

Madrileño de nacimiento, vivió en casa de sus abuelos hasta los tres años, edad con la que se trasladó con sus padres a Leganés. Florentino Fernández, que empezó a trabajar como conductor de autobús, el oficio de su padre, desempeñó labores como vigilantede seguridad hasta que sus amigos le dijeron que, debido a su habilidad para el humor, se presentara al casting de ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’ de Telecinco.

Su saltó a la fama había llegado. Gracias a su papel en el programa encarnando a los personajes Lucas Grijánder y Krispin Klander, ambas imitaciones de Chiquito de la Calzada, una versión de afeminados analistas del corazón que venían del inventado país de Chiquitistán con frases cómo "cuidadín, cuidadín" y "soy modosito".





El programa de Antena 3 en el que colaboraba Flo y cuya cancelación dio origen a la figura del 'Defensor del espectador'

Ante una popularidad ascendente, Florentino Fernández dio continuidad a su carrera profesional junto a la figura de Pepe Navarro en ‘La sonrisa del pelícano’ de Antena 3, un espacio que combinaba humor, entrevistas y debates sobre temas de la actualidad política y social.

A pesar del éxito del programa, y casi de manera inmediata a su estreno, el espacio comenzó a recibir fuertes críticas desde algunos medios de comunicación por la utilización de sucesos luctuosos para conseguir audiencia, como el Caso Arny, o el Caso GAL, e incluso se llegó a insinuar que se había mercadeado con la línea editorial del programa, en beneficio del exbanquero Mario Conde. El mismo día de la cancelación del programa la cadena creó la figura del Defensor del espectador y nombró en el cargo a la periodista Consuelo Álvarez de Toledo, que reconoció que el programa de Navarro fue uno de los detonantes del nombramiento.

‘El Informal’: el espacio que cambiaría la vida de Flo para siempre

Asimismo, Florentino Fernández terminaría de consagrarse en julio de 1998 gracias al programa humorístico de ‘El informal’, que copresentaba con Javier Capitán donde analizaban en tono ácido la actualidad, manteniendo una trayectoria televisiva imparable a partir de 1998.

El programa, además, contaba con la colaboración de un elenco de humoristas que hicieron que ‘El informal’ se consolidase como el líder del humor por un tiempo y entre los que destacan Miguel Nadal (Miki) y los reporteros Félix Álvarez (Felisuco) e Inma del Moral, quien posteriormente fue sustituida por Patricia Conde (Requetepatri). Fue tal su éxito que se realizó un especial Nochevieja titulado ‘El Informal: Especial 2000’, de una hora y media de duración emitido el 31 de diciembre de 1999.

Gracias a su labor en ‘El Informal’, Florentino Fernández recibió el TP de Oro al mejor personaje revelación de 1999 y fue finalista al Mejor Comunicador de Programas de Entretenimiento 1999 por la Academia de las Ciencias y de las Artes de la Televisión en España (ATV).

Fue precisamente en este programa donde, además del éxito, Florentino Fernández encontró al amor de su vida, Lidia de Fernández. Ella trabajaba como productora del espacio de humor, y de ahí surgió el amor que dura hasta hoy y que sellaron con la ciudad de París como testigo, de donde es natural su esposa. El encargado de llevar los anillos fue Juan, el hijo de la pareja de siete años.





La voz de Flo, icono de algunos de los éxitos cinematográficos con más tirón en España

Durante su periplo en ‘El informal’, Florentino Fernández comenzó su carrera como doblador en la película ‘Austin Powers, la espía que me achuchó’, donde pone voz al propio Austin, al Dr. Maligno y a Gordo Cabrón. Su voz también se puede reconocer en las películas ‘Little Nicky’, ‘Los visitantes en Chicago’, ‘El tesoro de Manitú’, ‘Robots’, ‘Valiant’, ‘El arca de Noé’, ‘Kung Fu Panda’, ‘El reino de los chiflados’ y ‘Hermanos por pelotas’.

También empezó a explotar su faceta de actor cómico en la serie ‘7 Vidas’ de Telecinco, donde interpretaba a Félix Gimeno, hermano de Paco Gimeno, interpretado por Javier Cámara, e hijo de Sole, encarnada en la ficción televisiva por Amparo Baró.

Florentino Fernández también ha dejado su impronta de actor y humorista en el cine, donde también ha sido encuadrado en papeles cómicos como los que interpetró en 'El oro de Moscú', 'Una de zombis' y junto a Santiago Segura, tanto en 'Isi/Disi, amor a lo bestia' e "Isi/Disi 2, alto voltaje', como haciendo apariciones secundarias en 'Torrente 2: Misión en Marbella' y 'Torrente 3: El protector'.





La marca de ‘Flo’ consigue instaurarse en TVE

El 2003 fue un año de especial significado profesional para Florentino Fernández al conseguir su propio programa nocturno como presentador en La 1 del espacio ‘El Show de Flo’. Un programa en el que se volvería a reunir con su amigo Miguel Nadal, y quien ya fuera compañero suyo en el ‘El Informal’.

Gracias a este programa, Flo recibió la Antena de Oro 2002 y el Premio 2003 al Mejor Programa de TV del Festival de Cine de Comedia de Peñíscola. Su andadura en televisión no quedaría aquí, y al año siguiente, en 2004, volvería a hacer un programa informativo en clave de humor, en esta ocasión junto a Nuria Roca en ‘UHF’, en las noches de Antena 3. Ya en 2005 presentó y actuó el programa de sketches de TVE ‘Splunge’ junto con, entre otros, sus compañeros de ‘El Informal’ Patricia Conde y Miguel Nadal.

Tras años encadenando éxitos en una multitud de disciplinas, Flo recibió en 2007 un nuevo galardón que reconocía su profesionalidad en la pequeña pantalla con el Micrófono de Oro al Mejor presentador.

Su paso por la quinta edición de ‘MasterChef Celebrity’

Aunque Florentino Fernández ya era muy conocido antes de participar del programa culinario de TVE ‘MasterChef Celebrity’, su aparición en el espacio supuso todo un descubrimiento sobre su personalidad y carisma, que siguieron apuntalando su cariño entre el gran público.

Aunque también se ha visto envuelto en alguna polémica por su personaje de Flosie, muy criticado por los espectadores, que no lo veían con muy buenos ojos, Flo dejó grandes momentos llenos de humor a pesar de la presión a la que están sometidos los concursantes en cada una de las pruebas. Aunque llegó hasta la gran final, no pudo vencer tras batirse en duelo con Raquel Meroño, que se convirtió finalmente en la ganadora.





Una polémica sacada de contexto

En una entrevista concedida a El Mundo, Florentino Fernández rememoraba precisamente todas las críticas que había recibido durante su paso por el programa y hablaba sobre los límites del humor, intentando nuevamente defenderse. “El País sacó un editorial diciendo que era humor rancio de meterse con los homosexuales. Y no es lo que hacía, yo simplemente parodiaba una relación de amor. Luego eso cada uno lo interpreta de una manera, pero no deja de ser una parodia que se ríe de estereotipos y cuando yo parodio me da igual que sean gays, negros, chinos, señores mayores o niños. El humor nos permite acercarnos a cosas que desconocemos de una manera mucho más lúdica”, aseguró el actor y humorista.

Lejos de apaciguar las aguas, Flo levantó una nueva polvareda mediática por afirmar que la contratación de los profesionales en el sector para el que trabaja debe basarse en su capacidad y no en otras cuestiones. Durante la charla con el periodista del diario, el humorista ahondó en la polémica sobre la contratación de mujeres cómicas en ‘La Chocita del Loro’, después de que los responsables de la sala de monólogos aseguraran, básicamente, que no contrataban a mujeres porque eran menos graciosas que sus compañeros varones.

Las palabras de Florentino Fernández sobre por qué se ve a tan pocas cómicas en las principales salas y en el prime time causaron un gran revuelo. “Yo creo que si no hay más mujeres no es una cuestión de sexos sino de talento. Da igual el sexo o la raza. Luego hay pequeños oasis en los que el talento aflora mucho más. Indudablemente en Andalucía hay un talentaco de la hostia porque hay muchas horas de sol y un ambiente de la hostia. Si te vas a Dinamarca, no hay cómicos, porque está todo oscuro y la gente está casi que a ver qué puede hacer para no suicidarse, montan maquetas en el salón o lo que sea. El que tiene talento, aflora. Hemos tenido grandes cómicas en la historia de España y si ahora hay menos, pues bueno, tampoco hay cómicos niños o ancianos”, aseveró.

Esto es lo que de verdad ha dicho Florentino Fernández y no ese titular pretencioso. Y la verdad que chapeau para él porque tiene más razón que un santo. Y es valiente al decirlo hoy día.

"Quien tiene talento, aflora". https://t.co/NKlvSS6Iagpic.twitter.com/0u4iNQDmut — calmao (@ZZTOP__) July 8, 2021





La discreta vida personal de Florentino Fernández

Florentino Fernández lleva más de 20 años junto con su mujer, Lidia de Fernández, y ambos tienen un hijo en común llamado Juan, de 19 años. Se casaron en el año 2010 en una ceremonia íntima en París, ciudad natal de ella, para sellar su amor. Su hijo acudió a la ceremonia y llevó hasta el altar las arras en una boda que fue “corta pero bonita” y que trascendió a los medios en aquel momento gracias a una exclusiva de la revista Pronto en su portada, que consiguió las primeras declaraciones de Flo tras darle el “sí, quiero” a la madre de su hijo y mujer de su vida.