Florentino Fernández entre lágrimas en MasterChef: “En la vida me he enfrentado a cosas muy jodidas"

La semifinal de 'MasterChef Celebrity' tuvo un gran protagonista que brilló por encima de los demás. Y no fue otro que Florentino Fernández, que logró el pase a la final junto a Ainhoa Arteta, Josie, Nicolás Coronado y Raquel Meroño. Pero más allá del buen hacer de Flo en los fogones, lo que más sorprendió fue ver la emoción y las lágrimas del humorista cuando supo que tenía un hueco en la final del programa que emite Televisión Española.

LAS PALABRAS DE PEPE RODRÍGUEZ

Con Ainhoa Arteta y Raquel Meroño ya clasificadas, los otros cuatro concursantes estaban en la prueba de eliminación en la que uno de ellos quedaría eliminado y se quedaría a un paso de la preciada final. Fue entonces cuando Florentino Fernández se puso el mono de trabajo y sacó su mejor lado a la hora de cocinar. “En esta prueba ha habido un aspirante que ha vencido los nervios, ha trabajado concentrado y ha presentado una elaboración claramente superior en cuanto a sabor. Su plato ha sido su mejor pasaporte hacia la final”, eran las palabras que le dedicaba el chef Pepe Fernández al humorista.

“Ese aspirante es Flo, enhorabuena porque ya eres finalista de MasterChef Celebrity 5”, continuaba Pepe Rodríguez mientras los concursantes aplaudían y felicitaban a Flo. Fue entonces cuando el actor y humorista madrileño se derrumbó de la emoción.

LAS LÁGRIMAS DE FLORENTINO FERNÁNDEZ

Tras recibir el cariño y las felicitaciones de sus compañeros, era el turno de Florentino Fernández, que tenía que pronunciarse sobre las palabras de Pepe Rodríguez y su clasificación a la final. “Muchas gracias, estoy flipando porque...” fueron las primeras palabras de Flo antes de emocionarse. Tuvo que parar su discurso e incluso estuvo varios segundos sin poder hablar mientras recibía los aplausos de sus compañeros.

Nada emociona más que las lágrimas de un gran cómico. ¡Felicidades @flofdezz ya eres finalista! #MCCelebritypic.twitter.com/tYdOO4e7bu — MasterChef (@MasterChef_es) December 1, 2020

Flo tomó un poco de aire para continuar y apuntar que “con llegar hasta aquí me había conformado, estoy aquí de regalado y llegar a la final me ha fastidiado porque ahora tengo que trabajar más”.

MUY AGRADECIDO A SU PADRE

Tras los elogios de Pepe Rodríguez, Florentino, además de estar muy agradecido al programa y mostrar su sorpresa por acceder a la final, le dedicó unas palabras muy cariñosas a su padre, a quien le agradeció lo que le ha enseñado.

“La templanza a la hora de cocinar se la debo a mi padre porque me ha ayudado mucho a serenar los nervios y enfrentarme al cocinado En la vida me he enfrentado a cosas muy jodidas y también me ha ayudado. Muchas gracias”, afirmaba un muy emocionado Florentino Fernández, que también dejaba claro que su padre no está muerto y, mirando a la cámara, dijo lo siguiente: “Seguro que está viéndome, gracias a ti estoy aquí partiendo las merluzas y otras cosas con la templanza que me has enseñado”.

UN RECUERDO PARA SANTIAGO SEGURA

Esta noche en @La1_tve iré a @MasterChef_es a “apoyar” a mi amiguete @flofdezz

Por supuesto con la intención de volver a cocinar lo que me manden mis chefs favoritos pic.twitter.com/X98OCSbfxP — Santiago Segura (@SSantiagosegura) November 10, 2020

Es más que sabido la estrecha relación de amistad que existe entre Florentino Fernández y Santiago Segura. Es más, durante esta edición de MasterChef, en más de una ocasión los chefs del jurado le han mencionado y comparado con Santiago Segura por el buen hacer en los fogones del cineasta.

Los compañeros también solían buscarle las cosquillas a Flo diciéndole que jamás iba a llegar al nivel de su 'amiguete' Segura. “Oye, has superado al amiguete con creces”, le decía Pepe Fernández a un Florentino que afirmaba que es “el gran discípulo del amiguete, lo he superado, quién me lo iba a decir a mí, o mejor dicho, quién te lo iba a decir a ti amiguete”.