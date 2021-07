Flo contradice a TVE por cómo actuaron ante la polémica que protagonizó en 'MasterChef': "En fin"

Florentino Fernández es uno de los personajes más reconocidos de la historia de la televisión. No obstante, siempre ha sido muy reservado con su vida privada y no suele acaparar los medios a no ser que sea por motivos de trabajo. A pesar de esto, ha revolucionado las redes sociales por las declaraciones que ha hecho en una entrevista para 'El Mundo'.

Muchos usuarios de Twitter han estallado contra el humorista por su opinión sobre el motivo por el que la comedia es una profesión en la que predominan los hombres y apenas hay mujeres. "Creo que si no hay más mujeres no es una cuestión de sexos sino de talento. Da igual el sexo o la raza", ha declarado en el mencionado medio.

Estas palabras no han sentado demasiado bien a algunos: "A ver Florentino Fernández como te lo digo... la razón por la que hay menos mujeres cómicas no puede ser la falta de talento porque si el talento fuera requisito indispensable tú deberías dedicarte a otra cosa...", le reprochaban algunos en redes sociales.

A ver Florentino Fernández como te lo digo... la razón por la que hay menos mujeres cómicas no puede ser la #faltadetalento porque si el talento fuera requisito indispensable tú deberías dedicarte a otra cosa... — I S A ???? (@KaixoGuapa) July 8, 2021

Florentino Fernández el que lo lea. — Betina García Cabrera (@BetinaGarcaCab1) July 8, 2021

Sin embargo, no es la primera vez que Flo recibe un bombardeo de críticas en redes sociales. Durante su paso por 'MasterChef Celebrity', el finalista bromeaba con el chef Pepe Rodríguez con su parodia de 'Flosie', la que recibió numerosas quejas por parte de los espectadores. Según denunció parte de la audiencia, la parodia es "inadmisible" en los valores actuales de la sociedad. "Siento muchísimo las quejas sobre el personaje de 'MasterChef'; en mi ánimo nunca jamás está ofender a mis fans y menos a los espectadores de TVE, solo presento hacer reír, que es la magia de la vida", dijo entonces el cómico.

Meses después, Flo se ha vuelto a pronunciar al respecto. "Yo simplemente parodiaba una relación de amor. Luego eso cada uno lo interpreta de una manera, pero no deja de ser una parodia que se ríe de estereotipos... El humor nos permite acercarnos a cosas que desconocemos de una manera mucho más lúdica", opina el comunicador en la misma entrevista.









"Ahora me han montado el lío por el tema de 'MasterChef'"

A pesar del revuelo que causó, Flo ha reconocido que "no lo sufrió": "Pensé que hay gente que quiere ocupar su tiempo en estas chorradas porque le sale rentable para que fluya más su página web o para llamar la atención. A mí, sinceramente, me pareció súper absurdo". Asimismo, ha hecho hincapié en la manera en la que TVE reaccionó a todos los comentarios negativos que lanzaron contra su talent culinario por su polémica imitación.

"Pero, claro, TVE y la productora consideraron que había que quitar todo ese material para no ofender a la gente. Bueno, es su forma de verlo, no la mía", ha declarado, dejando claro que no está de acuerdo con la forma en la que actuó la cadena pública. "Ese límite al humor va reduciendo la exposición de contenidos y de posibles visiones sobre la vida. Yo siempre he hecho humor con mucho respeto, lo primero por mí. Cuando tienes respeto por ti y eres capaz de reírte de ti mismo, te puedes reír de tus padres, de tus hijos y del que sea", agrega.

"Yo entiendo que existen sensibilidades, pero esas sensibilidades se pueden tratar con sentido del humor. Nada en la vida es tan grave como para no poder hacer un chiste. En fin, ahora me han montado el lío por el tema de MasterChef, pues a aguantar el chaparrón y ya está. Nada es tan grave", zanjaba el comunicador.

Javier Herraez