El motivo por el que Florentino Fernández rechazó una oferta millonaria de Telecinco

La noche del martes, Dani Rovira volvió con una nueva entrega de 'La noche D'. El humorista dedicó el segundo programa al dinero y la felicidad. Para ello, contó con Florentino Fernández, Laura Sánchez y Pablo Chiapella, como invitados, y Antonio Resines, Pepe Viyuela, Cristina Medina, David Perdomo y Lara Ruiz como colaboradores, quienes se encargaron de realizar algunas entrevistas y de analizar los escasos ingresos con humor.

Para darles paso, el presentador comenzó con una monólogo en el que, entre risas, hizo una profunda reflexión sobre la importancia del dinero: "Dos conceptos que siempre van asociados pero no siempre van juntos. Como el coyote y el correcaminos. Por mucho dinero que tengas no siempre llegas a la felicidad", comenzó diciendo.

"Cómo nos complicamos. Lo que llegamos a hacer por ganar un poco de dinero, fliparíais. Pero la gente que tiene mucho también hace cosas muy raras. Por ejemplo: madrugar. La gente que tiene mucho dinero también es rara, o tienen una mascota muy grande o muy pequeña. La diferencia entre ser pobre y ser rico es que el rico no es pobre porque no quiere y el pobre no es rico porque no puede. Así que no me vengan con eso de querer es poder. Un mojón para ti. Son dos verbos diferentes", agregó.

"Puede ser que el quid de la cuestión sea aprender a ser feliz con lo que se tiene. La felicidad, no es solo que te pasen cosas buenas, también consiste en que no te pasen cosas malas. No dar las cosas por hecho. ¿Recordáis cómo eran nuestras vidas antes de la pandemia? Igual es que antes éramos felices y no nos estábamos dando cuenta. Porque dábamos por hecho la normalidad, que no te pasara nada malo. La felicidad está en las pequeñas cosas. Yo hasta hace muy poquito mi felicidad era que me volvieran a salir cejas", concluyó para dar paso a sus invitados.

Florentino Fernández fue uno de los primeros invitados en hablar de la felicidad y el dinero. Siguiendo la temática, el cómico desveló el motivo por el que rechazó 100 millones de pesetas de Telecinco.

Durante el debate en el que los colaboradores intentaban llegar a una conclusión respecto a si se vive mejor con mucho o con poco, o si hay que aprender a vivir con lo que tenemos, Flo contó una anécdota que explicaba muy bien su opinión, la que protagonizó cuando acababa de dar el salto al mundo de los focos.

"¡Soy tonto!"

Tal y como explicó, el cómico todavía no era muy conocido, dado que llevaba pocos años en televisión, sin embargo, llamó la atención de una importante cadena privada. Telecinco propuso a Flo un contrato de 100 millones 'de pesetas' por formar parte de la cadena un año, una gran oferta que el entrevistado terminó por rechazar.

Ante esta decisión tan importante, el cómico confesó que siguió el consejo de su madre: "Cuando hay dinero en exceso es cáncer. Me puso el ejemplo de parte de mi familia que tuvieron mucho dinero, pero se llevaban fatal". "Subí a hablar con el señor y le dije: 'Mire, no quiero la oferta", respondió Flo, lo que sorprendió mucho al empresario.

"¿Cómo que no quieres la oferta? ¿Tú eres tonto?", le reprochó atónito el entonces responsable de Telecinco. "¡Pues igual sí, soy tonto!", exclamaba Flo al recordar la conversación en la que rechazó una oferta millonaria a una de las cadenas más importantes de la actualidad, la líder a nivel nacional.