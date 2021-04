Fidel Albiac rompe su silencio y manda un mensaje a Rocío Carrasco en pleno directo: "No solo a ella"

El marido de Rocío Carrasco, Fidel Albiac, ha aprovechado la entrevista que su mujer ha concedido en Telecinco después de mucho tiempo para mandarle un mensaje a la que es hija de Rocío Jurado.

Carrasco ha vuelto a ponerse delante de las cámaras aprovechando el documental que ha grabado para la cadena de Fuencarral, que ya ha emitido la mitad de los episodios, en el que cuenta los principales episodios de su vida con Antonio David Flores, con quien ha tenido dos hijos.





El motivo por el que Rocío Carrasco no coge el teléfono a su hija

Precisamente, la relación que la hija de la Jurado tiene con sus hijos ha sido uno de los grandes puntos a resolver en esta entrevista,después de que Rocío Flores mandase un mensaje muy claro en el programa de Ana Rosa Quintana, al que acude semanalmente para defender a la actual pareja de su padre, Olga Moreno, una de las concursantes de la nueva edición de 'Supervivientes'.

"Mamá, tus hijos no te los ha arrancado nadie. Están aquí. Tu hija y tu hijo. Levanta el teléfono. Llámanos. Habla con nosotros en casa. Vamos a aclarar las cosas. No quiero más daño. No puedo más. Basta. Ni puedo yo ni puede David. La situación en mi casa es insostenible", exclamaba entre lágrimas.

Carrasco ha admitido que ha recibido esas llamadas, pero ha querido frenar la cosecha de críticas que ha recibido durante las últimas semanas argumentando que ella es consciente que ninguna de las dos están preparadas para dar ese paso, y menos en este momento, donde ambas están en primera línea mediática.





“No estoy preparada para eso, sé que ella tampoco, sé que las condiciones no son las idóneas y que todo lo que gira en torno a no es ambiente idóneo", ha asegurado, haciendo hincapié en que ambas necesitan tiempo para poder hablar las cosas con tranquilidad

El mensaje de Fidel Albiac a su mujer en pleno directo

Sin embargo, uno de los grandes apoyos que ha tenido durante estos últimos años Rocío Carrasco ha sido su marido Fidel Albiac, quien no suele participar habitualmente en televisión, y menos en programas de índole social.

Por eso, ha dejado a todos los presentes en el plató a cuadros cuando ha aprovechado que Carrasco estaba en plató para entrar en riguroso directo y mandar un claro mensaje a su mujer. “Principalmente le quiero dar mi apoyo. No he estado ni viéndolo porque me produce tanto daño y dolor verla tener que volver a justificarse…”, ha empezado diciendo el marido de Carrasco.









Fidel Albiac entra en directo para mostrar su apoyo incondicional a Rocío Carrasco #RocíoEnDirectopic.twitter.com/e0FLZuqCXw — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) April 21, 2021





Pero el "apoyo público" que ha querido darle a su mujer, ha querido que vaya a más. "No solo a ella, simplemente a toda persona que se ha visto en esas circunstancias. Ella por suerte o desgracia puede estar ahí, pero ¿cuántas mujeres que realmente no tienen esa oportunidad?”, se ha preguntado.

