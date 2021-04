Rocío Flores explota contra su madre: "Mamá, nadie te ha arrancado a tus hijos. Estamos aquí"

Rocío Flores no ha podido más. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha aprovechado su presencia en "El programa de Ana Rosa" - donde comenta "Supervivientes" - para mandar un mensaje directo a su madre y para denunciar la "insostenible situación" que está viviendo desde el estreno del documental protagonizado por su padre.

"Yo no voy a entrar a debatir ni a opinar sobre el documental. Pero siento la necesidad de explicar cómo me siento porque me estoy creando una coraza que yo no soy así. La presión mediática que estoy teniendo, 24 horas al día, un montón de personas detrás de mí preguntándome todos los días lo mismo... Al final por mí misma decido explicar cómo me siento. Si me quedo en casa y no aprovecho la oportunidad es porque tengo algo que ocultar y porque tengo miedo.Y si vengo a trabajar y aprovechar la oportunidad es que no tengo sentimientos. Claro que tengo sentimientos y no pocos, precisamente", ha dicho, justificando su presencia como colaboradora en el programa.

Rocío Flores no ha dudado tampoco en asegurar que la realidad que describe su madre en el documental no existe. "Se juzga y prejuzga. Se dice y se dice. Hay muchas cosas que no son así. Las cosas no son así. Y cuando digo que no son así es la realidad. Yo conozco perfectamente a mi madre, mejor que nadie, y sé mejor que nadie lo que he vivido en casa de mi madre. Conozco perfectamente a mi padre, y sé mejor que nadie lo que he vivido en casa de mi padre. Se ha dicho que a mí se me ha criado en una casa con odio. En mi casa jamás se me ha provocado odio hacia mi madre. Jamás en la vida Nunca. Siempre lo he dicho. No tengo por qué mentir, es la realidad. Me siento mal, me siento destrozada. Creo que es injusto y se superan los límites. No soy la única que está sufriendo. Hay otra persona más, que se llama David Flores. Ya no puedo más. Lo he intentado por activa y por pasiva. Se ha dicho que estoy manipulada. Tengo 25 años y tengo criterio propio y pienso por mí misma. A la persona que se está describiendo como mi padre en ese documental no es así, no es así", ha dicho.

ROCÍO FLORES SE DIRIGE DIRECTAMENTE A SU MADRE: "LLÁMANOS"

Por último, Rocío Flores se ha dirigido directamente a su madre. "Hablo por mí. Y te lo digo mamá: lo he intentado por activa y por pasiva. Muchas veces. Se ha llegado a cuestionar que después de 'Supervivientes' no me he puesto en contacto con mi madre. Es mentira. Y si no lo sabéis es porque nunca lo he dicho. El 3 de diciembre llamé a mi madre. Ayer, otra vez. Dos veces. La única manera que tengo de contactar es públicamente. Mamá, tus hijos no te los ha arrancado nadie. Están aquí. Tu hija y tu hijo. Levanta el teléfono. Llámanos. Habla con nosotros en casa. Vamos a aclarar las cosas. No quiero más daño. No puedo más. Basta. Ni puedo yo ni puede David. La situación en mi casa es insostenible", ha concluido entre lágrimas.

Rocío Carrasco tiene previsto acudir el miércoles al plató de "Rocío: Contar la verdad para seguir viva". ¿Contará a la audiencia por qué se niega a responder a las llamadas de su hija?

