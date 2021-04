El detalle del drama de Rocío Carrasco con el que Jorge Javier defiende a Sánchez: "Que no tenga dudas"

La docuserie de Rocío Carrasco está dejando, tras cada emisión, muchísimas horas de debate en televisión y también opiniones dispares respecto a su testimonio. Un ejemplo de ello es que, este sábado, Jorge Javier Vázquez ha querido plantear en 'Lecturas' por qué Rociíto no ha llamado a sus hijos desde el arranque de la emisión de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'. Así generaba tuits de todo tipo, con estas palabras: "Por cierto, para toda aquella gente que se pregunta que por qué Rociíto no ha llamado todavía a sus hijos: que no tenga ninguna duda de que la culpa es del Gobierno de España, de los independentistas catalanes y, sobre todo, de Venezuela".

El mensaje ha sido compartido en 337 ocasiones y ha recibido más de 2.233 'likes' por su ironía a la hora de plantear esa crítica que se le lanza a la hija de la Jurado. Además, en su artículo titulado 'Hay mucha gente a la que no le viene bien que las mujeres alcen la voz y reclamen igualdad', desarrollaba más ese planteamiento que lanzaba a través de Twitter.

"En realidad de lo que se habla en esa serie es de romper con ese estereotipo de mujer y madre tradicional, y eso acaba doliendo. Porque hay mucha gente a la que no le viene bien que las mujeres alcen la voz y reclamen igualdad. Para esa gente las mujeres calladitas están más monas porque así no dan guerra en los hogares y lo tienen mucho más complicado para acceder a trabajos relevantes", escribía Vázquez. Además, el presentador de Mediaset añadía en Lecturas que le asombran aquellas personas que se resisten a creer que la historia no es como se la han contado.

"La serie documental de Rocío Carrasco es un ataque demoledor contra la parte más reaccionaria de la España contemporánea. Un arma de destrucción contra la culpa y la moral", indicaba.

Por tanto, el debate está ahí y de este modo queda plasmada la visión de Vázquez a una serie documental que está generando opiniones de todo tipo.

Jorge Javier corta en seco a Carlota Corredera en Sálvame y le hace disculparse en directo: "Perdóname Jorge"

El presentador habitual de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez, ha cortado en seco a su compañera Carlota Corredera después de que esta cometiera un error que Jorge no le ha sido capaz de perdonar en directo. Carlota Corredera, ha aprovechado para llamar a Jorge Javier Vázquez y saber su opinión al respecto sobre lo que había contado Liaño sobre los mensajes de Pantoja sobre su persona.

La sorpresa para todos ha sido que a Jorge Javier no le ha gustado ni un pelo que le llamen, ya que cuando no trabaja en Fuencarral, el presentador aprovecha para descansar: “¿Te pillamos mal, Jorge?”, le preguntaba Carlota. “Pues sí. Me pilláis mal. Llamad en 3 minutos”, respondía Jorge Javier, con tono seco. “Es solo para saber tu opinión sobre las declaraciones de Sylvia Pantoja sobre ti”, argumentaba Corredera. “No, no, no. Me da igual. Estoy desconectando”, trataba de zanjar el presentador.