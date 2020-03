La 'exagerada' reacción de Rocío Flores al no tener información de su madre: "No me parece justo"

Después de toda la polémica que había suscitado el programa desde el domingo, finalmente ‘Supervivientes’ decidía poner en conocimiento de sus participantes la situación que se está viviendo ahora mismo en España con la crisis del coronavirus. Los concursantes recibían la noticia con una mezcla de sorpresa y de tristeza, a la par de preocupación por sus seres queridos. Esta preocupación era calmada por la organización del concurso ya que a cada concursante se le mostraba un vídeo donde algún miembro de sus familias tranquilizaba a los residentes de la isla hondureña.

Todos los concursantes se emocionaban y se podía ver muchas lágrimas al pensar en la salud de sus familiares y también de poder ver sus caras después de un mes a través de la pantalla. Quizás lo que ha pillado desprevenido a todo el mundo ha sido la reacción exagerada de Rocío Flores después de ver un vídeo de su padre. Tras 7 años sin hablar con su madre, la nieta de Rocío Jurado se acordaba de Rocío Carrasco y rompía a llorar tras desconocer el estado de salud de la misma.

Rocío Flores rompe a llorar al no conocer el estado de salud de su madre

Hace 7 años que Rocío Flores no se habla con su madre Rocío Carrasco. Pero a pesar de ello, el paso por el concurso de la hija de Antonio David está dejando entrever que sigue teniendo a su madre presente en su vida. Son muchas las ocasiones en las que se ha acordado de ella, pero esta vez la cosa se ha puesto más seria al no saber si su madre estaba bien de salud o no debido al coronavirus.

No ha podido evitar romperse en lágrimas e incluso ha tenido un pequeño ataque de ansiedad al no saber nada de Rocío Carrasco. Algo que ha sorprendido y mucho después de la mala relación entre ambas, y las últimas noticias que se han conocido sobre los verdaderos motivos que llevaron a esta ruptura en la relación.

El verdadero motivo porque el que Rocío Carrasco y Rocío Flores no tienen relación: "Le propinó varios golpes"

Rocío Flores se abre con Lara Álvarez

Al ver que Rocío Flores estaba rota de dolor, Lara Álvarez no ha podido evitar hablar con ella más tranquilamente y preguntarle cómo se encontraba. Una Rocío al borde del ataque de ansiedad no ha podía casi articular palabra pero finalmente confesaba a la presentadora 'lo que sentía': “Me parece súper injusto que no haya sido capaz ni siquiera de mandarme un mensaje”.

Lara le ha preguntado que es lo que le gustaría saber exactamente, a lo que Flores ha respondido que: "Saber que está bien. Llevo 7 años sin saber nada de mi madre y que pase esto y que no sea capaz de mandarme un mensaje pues la verdad que me entran ganas de coger y de irme. Yo necesito que me diga: ‘Rocío estoy bien’, con que me diga eso, lo demás me sobra. Pero creo que me lo merezco, ¿no? No sé”, ha decía visiblemente afectada.

Aunque Lara le ha asegurado que tanto su hermano como su padre y su mujer Olga están bien, no se ha quedado tranquila al no saber nada de Rocío Carrasco. “Las noticias que llegan de Madrid son de mi padre. Mi padre no tiene relación con mi madre”, ha dicho. Acto seguido, Lara se ha comprometido a remover cielo y tierra para tener noticias suyas: “Te doy mi palabra que yo personalmente te voy a dar información de tu madre. Voy a mover cielo y tierra para que esa información llegue, ¿vale?”.

