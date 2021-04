Errejón se sincera en 'El Intermedio' y habla de su pasada vida sentimental: "Es muy violento"

La noche del martes, 'El Intermedio' emitió la sección de Thais Villas. En el espacio dirigido por la colaboradora del espacio de laSexta, Villas se trasladó al Congreso de los Diputados para hacer algunos preguntas personales a los políticos que pasaban por allí. Esta vez, la comunicadora se interesó por cómo fueron sus primeros besos y primeras relaciones de la adolescencia.

Uno de los políticos que más llamó la atención con sus historias amorosas fue Iñigo Errejón. "En la adolescencia, cada dos personas una es la persona de tu vida y he sido muy dramático en estos temas, es que he visto muchas películas de Hollywood", reconoció el líder de Más País, entre risas.

A raíz de esto, Villas se interesó cómo fue su primera cita. "Éramos varios y nos metimos en el cine por puro aburrimiento a ver 'Fargo', pero estuve todo el rato pendiente de si me rozaba la mano con la chica que me gustaba, si se recostaba un poco... Es un estrés que nos ves nada. Estás ahí cómo midiendo cada milímetro", confesó Errejón, dejando claro que no se enteró de la película.

"Al final, no pasó absolutamente nada. La chica se recostó una buena parte de la película en el hombro, por lo menos fue el mío y no el de al lado. Se podría haber recostado en otro hombro, porque había dos hombres, y fue el mío.. Voy a defender un poco mi honor adolescente", bromeó el político.

El primer beso de Errejón

Asimismo, la compañera del Gran Wyoming quiso saber cómo fue el primer beso de Errejón y cómo surgió. "Había quedado con una chica de mi colegio en un parque de al lado de mi casa. Habíamos quedado para liarnos, esto es una cosa que no sé si se sigue haciendo. Es muy violento, porque llegas ahí y es: ¿Vienes a liarte? Sí. Yo también", recordó el de Más Madrid entre risas.

"Habíamos quedado por un intermediario porque ella le dijo a un amigo mío que quería 'rollo'. Todo esto terminología premilenial", reconoció Errejón. "¿Pero ese beso fue con lengua o sin ella?", le preguntó la colaboradora. "Al principio no, pero luego, sí. A base de picos no te pasas 30 minutos", explicó el político. "¡Errejón cuando besa, es que besa de verdad!", concluyó Villas. "Puedo llegar a ser pesado, sí", corroboró el entrevistado con una sonrisa.