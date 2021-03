Wyoming para 'El Intermedio' para pedir perdón por un rótulo durante el 8M: “Es imperdonable”

El presentador de 'El Intermedio', el gran Wyoming, reconocía esta semana un fallo durante el programa especial del 8M y se detenía para pedir disculpas por un rótulo que utilizaron durante la sección que protagoniza el humorista Dani Mateo. Lo hizo a través de una sección que presenta la periodista Andrea Ropero, anteriormente co presentadora del programa 'La Sexta Noche' en el que compartía plató con su pareja sentimental, Iñaki López.

La colaboradora de 'El Intermedio' le hacía saber al presentador que, en el programa anterior, Dani Mateo presentó una nueva entrega de 'Siempre se repite la misma historia' y “'El Intermedio' volvió a meter la pata”, como comentaba ella misma en directo. Y es que, en efecto, durante el repaso a las figuras feministas que había tenido lugar en el programa, habían cometido un error garrafal con un nombre.

“El Intermedio, cuando habláis de Olimpia de Goudes os referís a Olimpia de Gouges, ¿no? ¡Mujer tenía que ser!”, le escribía un usuario a través de las redes sociales. “Lo escribimos mal”, puntualiza Ropero a Wyoming, que se tomaba el asunto medio a broma.

Eso sí, el presentador no dejaba pasar la ocasión para disculparse: “Pf, es imperdonable. Equivocarse con el nombre de una feminista justo en el 8M. Si es que... Si es que nos gusta salir en las redes”, lamentaba entre las risas del público y su colaboradora.

En ese momento, Wyoming paraba el programa en seco para mostrar un nuevo rótulo en la pantalla que ocupa el fondo del plató en el que podía leerse el nombre de Olimpia de Gouges, en esta ocasión correctamente escrito. “Así que me gustaría subsanar nuestro error: ahí lo tenéis perfectamente escrito. Como una colonia. Menos mal que no existe el 'Día de Terminator', porque imagínate la que podríamos liar escribiendo Arnold Schwarzenegger”, bromeaba.

Y es que la sección de la ex de 'La Sexta Noche' consiste en muchas ocasiones en recriminar o recordar al presentador las quejas que ha recibido el programa en redes sociales por errores que ha cometido el programa. Ya en otra ocasión Wyoming tuvo que disculparse por un comentario sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En una imagen durante un sketch habían utilizado una fotografía de la líder regional dando el biberón a una cabra. De nuevo Dani Mateo había utilizado la imagen para compararla con otras del presidente del partido a nivel nacional, Pablo Casado, en la que puede vérsele junto a una vaca.

