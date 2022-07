El epidemiólogo Quique Bassat advierte sobre las nuevas variantes covid: "Todos acabaremos..."

El epidemiólogo Quique Bassat ha indicado este martes que las mascarillas no deberían ser impuestas de nuevo por el aumento de contagios. Según ha contado en una entrevista para el matinal de Antena 3 Noticias, sí es importante su uso para aquellas personas vulnerables. "Aquellas personas que lo son y pueden exponerse a contagiarse cuando entren a lugares con mucha aglomeración o pocos ventilados deberían usarlas". Así, asegura que es una herramienta que "puede seguir siendo útil" para evitar nuevos positivos.

Sobre el incremento en el número de contagios, especialmente en las últimas semanas, ha asegurado que no hay que bajar la guardia. De hecho, ha recalcado que hay que acostumbrarse a vivir con el covid sin que eso altere las rutinas del día a día. "No creo que tengamos que hacer nada muy diferente a lo que hemos estado haciendo los últimos meses y semanas. Simplemente, ser conscientes del aumento considerable de casos. Todos acabaremos infectándonos por desgracia". Además, explicaba que "son variables tremendamente infecciosas y las pocas defensas que generamos parece que ya no sirven para estas variables actuales".









Bassat también ha resaltado que no hay que "obsesionarse con dar negativo" pues ahora se puede tardar un poco más y eso no significa que se deje de ser infeccioso. En líneas generales, explicó el doctor, dejamos de contagiar el virus a los cinco/seis días de infectarnos.

¿Cuál es la diferencia entre AB.4, AB.5 y Ómicron?

Hace unos días, este experto pasó por los micrófonos de 'La Mañana de Fin de Semana' y explicó que “Hay motivo para entender que esta es la nueva normalidad a la que vamos a ir enfrentándonos en los próximos meses, habrá subidas y bajadas, pero no estamos cerca de que se vaya”, explicaba el investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona. “Van a seguir habiendo aumentos como el de ahora. Ahora bien, la situación no tiene nada que ver con las olas previas porque, además de estar más protegidos por la vacuna ante la enfermedad grave estamos viendo casos muy leves, a los que a la población general les causa un episodio relativamente benigno”, comentó en COPE Bassat.









Sobre la diferencia entre Ómicron, Delta y las otras variantes previas con las nuevas BA.4 y BA.5, el epidemiólogo aclara que “son mutaciones más infecciosas que las versiones previas pero causan unos cuadros más benignos, y los casos que estamos viendo en los hospitales son personas con patologías coexistente o gente muy anciana o muy mayor”.

También se quería referir el experto a la sugerencia de Sanidad de volver a utilizar las mascarillas en interiores. Para Quique Bassat, no tiene por qué volver a ser obligatorio: “Una cosa es que ya no sea obligatorio en interior y otra cosa es que sea de sentido común que, en una situación de aumento de la transmisión, busquemos proteger a los más vulnerables”.

“Sortea mejor la protección que nos daba haber pasado la enfermedad previamente, ahora sabemos que, incluso habiéndolo pasado hace unos meses, ahora podemos infectarnos”. Veremos cómo evoluciona el virus y la pandemia.