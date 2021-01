El doctor Carballo destapa la cara desconocida de Fernando Simón: "Es negacionista"

El doctor César Carballo ha pasado este lunes por las cámaras de 'Espejo Público', el programa de Susanna Griso, para analizar la situación de nuestro país frente a la pandemia y también para matizar sus palabras sobre Fernando Simón.

En las últimas jornadas, el doctor César Carballo se ha mostrado muy crítico con la figura del director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, ya que a su juicio no toma las decisiones adecuadas o se apoya en puntos de vista óptimos para poder acertar.

La crítica de Carballo a Fernando Simón

César Carballo cargó el pasado sábado contra Fernando Simón tras sus últimas contradicciones sobre el impacto de la variante británica del coronavirus en nuestro país. Era Iñaki López quien le insistía al médico de urgencias del hospital Ramón y Cajal por la rueda de prensa reciente del portavoz de Sanidad en la pandemia, en la que fijaba para marzo una ocupación del espacio de la cepa británica de más de un 40%.

Concretamente, ‘La Sexta Noche’ tiraba de hemeroteca para rescatar un fragmento de vídeo del 11 de enero de este 2021 en el que Fernando Simón declaraba: “La variante, en caso de tener algún impacto, será un impacto marginal en nuestro país”. No obstante, inmediatamente después el programa de la cadena de Atresmedia reproducía otra versión del director del CCAES, en esta ocasión del pasado jueves:

“Si evolucionara como ha evolucionado en Reino Unido e Irlanda, estamos esperando que sea una cepa dominante de 40% de ocupación de espacio en el mes de marzo”. Unas palabras que muestran un gran contraste y que hace saltar las alarmas de los expertos.

Carballo, sobre Simón: "Es el gran negacionista de España"

Por ello, Iñaki López le preguntaba al doctor César Carballo por las contradicciones, sabiendo que es habitual en el colaborador de La Sexta criticar las posturas del epidemiólogo. “Simón es el gran negacionista de este país. Es así de claro”, sentenciaba el tertuliano y médico de urgencias del Ramón y Cajal. “No iba a haber infección, tres casos, la mascarilla no hacía falta, estamos al límite de la tercera ola, la variante va a ser marginal cuando sabemos que ya está aquí… Y es que estamos viendo cargas virales altísimas en la cepa británica, lo cual nos decía que debía ser más virulenta, los pacientes con más carga viral son los que van a peor”, criticaba duramente Carballo.

En este sentido, y ante el revuelo provocado por sus palabras sobre Fernando Simón, César Carballo ha querido explicar por qué tiene una postura crítica contra Fernando Simón, señalado el motivo que están detrás de sus críticas.

"El problema no es que te equivoques, es que ni siquiera tomas las decisiones adecuadas por si acaso. Cuando hablas de que no va a haber ningún caso aparente deberías proteger al país si hay algún caso. Te pagan para eso. No es que le critique porque se haya equivocado, el problema es que esas decisiones que ha tomado él personalmente han costado muchas vidas", ha sentenciado Carballo antes de seguir repasando algunas de las decisiones más polémicas que han sido anunciadas por Fernando Simón.

