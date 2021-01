El doctor Carballo explica a Iker Jiménez las dos únicas maneras de evitar la tercera ola del coronavirus

El doctor Carballo, uno de los mayores expertos en coronavirus, ha desvelado este jueves en el programa 'Informe Covid'que presenta el periodista Iker Jiménez las dos únicas maneras de evitar la tercera ola del coronavirus.

El doctor del doctor César Carballo, médico de urgencias del Hospital Ramón y Cajal, es una de las personas más críticas con mucha de las medidas que ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez. Una de las últimas críticas hacia el actual Ejecutivo la hizo precisamente la semana pasada, en 'La Sexta Noche'.

"La tercera ola ya está aquí, debería haber una estrategia y no la tenemos", explicaba en el debate junto a otros expertos, a la vez que lanzaba un dardo al Gobierno de Pedro Sánchez."No estamos preparados para esta tercera ola y ya lo avisé; hace meses dije que la única posibilidad era un confinamiento y no se hizo, se eligió dejar abiertas las cosas y aplicar medidas más laxas y estas son las consecuencias", "¿cuántos muertos son tolerables?", se preguntó.

España puede estar ya en la tercera ola

Precisamente, este jueves el Ministerio de Sanidad ha reconocido que España está podría estar ya inmensa en una tercera ola después de que el jueves se hayan notificado 42.560 nuevos positivos de covid-19, lo que ha elevado la cifra total de contagios a 2.024.904 y la de muertes a 51.675.

Además, ha explicado que en España se han detectado entre 50 y 60 casos a causa de la nueva mutación del virus, pero ha matizado que "no parece que los casos sean más graves ni tengan más hospitalizaciones, pero aumenta la transmisión"

Las dos vías para evitar este aumento

Este anuncio es lo que ha provocado que el doctor César Carballo haya querido explicar cómo podemos evitar que esta tercera ola vaya a más. A su juicio, ha dicho en el programa de Iker Jiménez, "no podemos apelar a la responsabilidad ciudadana", ya que a su juicio "esa estrategia europea ya ha fracasado”.

"Estamos a las puertas de lo que vimos en Marzo... ¿Qué pasa en España?" @ccarballo50#Horizontepic.twitter.com/De8R4W4FsQ — Iker Jiménez (@navedelmisterio) January 7, 2021

En cambio, ha explicado el médico del Ramón y Cajal podemos hacer "confinarnos, o apoyar el uso masivo de los autotest o los test caseros del coronavirus, para que haya una detección rápida, que podamos repetir en casa cada poco tiempo". También ha mandado un mensaje al Gobierno y le ha hecho una proposición al Gobierno. "Si no, el Gobierno podría hacer test masivos cada 5 días, aunque eso le cueste 1.500 o 2000 millones de euros”, ha dicho explicado".

