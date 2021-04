El doctor Carballo, incrédulo con la última propuesta de Sánchez con la vacunación: "La decisión está tomada"

El médico del Hospital de Ramón y Cajal, César Carballo, ha expresado en las últimas horas su incredulidad ante la última propuesta que el Gobierno de Sánchez quiere poner en marcha en nuestro país con el plan de vacunación.

Carballo es uno de los doctores más prestigiosos en nuestro país en materia de la covid-19, además de colaborador habitual de varios medios de comunicación, como La Sexta y Telemadrid.

Inoculadas más del 90 % de las dosis de AstraZeneca distribuidas en España

La posibilidad de inocular una vacuna diferente a la de AstraZeneca

Esta última propuesta Carballo la ha querido denunciar en 'La Sexta Noche', espacio que aborda los asuntos de actualidad y que presenta el periodista vasco Iñaki López. En concreto, el médico del hospital madrileño se ha referido a la posibilidad de que los ciudadanos que ya han sido vacunados con la primera dosis de AstraZeneca y que no tengan la edad con la que ahora se inocula en nuestro país, se les administre una segunda dosis de otra farmacéutica, como pueden ser Pfizer y Moderna.



Posibilidad que ya anunció la ministra de Sanidad, Carolina Darias, cuando, después del Consejo Interterritorial de Salud, anunció que las vacunas de AstraZeneca se iban a limitar a las personas entre 60 y 65 años, algo que luego se aumentó hasta los 69 años tras la decisión adoptada por Salud Pública.

Carballo se echa las manos a la cabeza con la decisión que maneja Sanidad

Sin embargo, para el doctor César Carballo, esta idea que maneja el Gobierno de Sánchez desde hace varias semanas, es una decisión errónea y que demuestra que no hay ningún tipo de criterio científico a la hora de estudiar estas decisiones en nuestro país.

"¿Dónde está el criterio científico aquí?", se pregunta Carballo en @SextaNocheTV

"¿Dónde está el criterio científico aquí?", ha planteado el médico de Urgencias, que se ha indignado al ver que "no hay criterio científico en las decisiones que se están tomando". "¿Dónde está la evidencia que dice que poniendo una segunda vacuna de una vacuna ARN no hay riesgos? ¿Dónde está? Pero si lo ha dicho la OMS, que no hay datos", ha explicado.

Además, el médico se ha mostrado crítico con el informe que está elaborando Salud Pública en esta materia, ya que a su juicio no va a servir para nada y adelanta que la decisión de inocular una segunda dosis con Pfizera quienes han sido vacunados con AstraZeneca y no cumplen la edad de 60-69 años. "La decisión en España ya está tomada Y se va a poner Pfizer pase lo que pase y digan lo que digan", ha explicado.

