El doctor Carballo estalla contra Fernando Simón por sus últimas declaraciones: "No hemos hecho nada"

El reconocido doctor César Carballó ha vuelto a decir su opinión sobre unas declaraciones de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. César Carballo se mostró muy claro, como suele ser habitual por otra parte, a la hora de referirse a Simón y lo hizo en el programa 'La Sexta Noche' que presentan Iñaki López y Verónica Sanz todos los sábados por la noche. El médico, un colaborador habitual del programa, se mostró muy crítico con Simón al que llamó con cierta ironía “el gurú”. Previamente ya había mostrado su disconformidad con lo que dijo Fernando Simón como explicó en un tuit: “Y así señor@s es como se justifica una cuarta ola sin asumir ni un gramo de responsabilidad. Un crack”, escribió el doctor en su cuenta personal de Twitter.

LAS PALABRAS DE FERNANDO SIMÓN

El pasado martes, Fernando Simón compareció en el Ministerio de Sanidad para referirse al aumento de contagios que se está produciendo actualmente en España en lo que ya se denomina la cuarta ola. Así pues, el director del CCAES comentó desde el atril del ministerio que “la trasmisión que estamos viendo ahora y que vamos a ver en los próximo días es la trasmisión que se produjo aproximadamente durante la Semana Santa. No podemos frenar lo que ya pasó, pero sí que podemos frenar lo que pueda pasar de aquí en adelante”. Ante la incredulidad que creó este comentario en César Carballo, que ya se vio reflejado en su mensaje desde Twitter, Iñaki López quiso que el doctor volviese a ver el vídeo de las declaraciones de Fernando Simón para que explicase qué le parecían esas palabras.

LA RESPUESTA DE CÉSAR CARBALLO

Una vez escuchadas las palabras de Simón, Iñaki López se dirigió a César Carballo para preguntarle qué le había parecido. La respuesta del doctor fue clara y contundente, eso sí, tirando de ironía: “Es un gurú”, apuntó.

Y es que César Carballo no podía creerse que una persona que ocupa un cargo tan importante en la lucha ante la pandemia por el Covid-19 dijese tales declaraciones. “Yo a mi hija se lo he explicado y lo dice muy bien igual, pero yo de mi portavoz del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias me espero más”, afirmaba el doctor, que a continuación se preguntaba que si Fernando Simón sabía que esto iba a pasar pues por qué no se pusieron los mecanismos para que no pasase.

La crítica a la gestión y estrategia de Fernando Simón durante la Semana Santa no quedaron ahí, ya que César Carballo siguió poniendo sobre la mesa su opinión afirmando que no se había hecho nada al respecto para evitar esta cuarta ola. “Se han puesto todas las manzanas en un solo cesto, que es el de la vacunación. Si nos falla ese cesto, vamos mal, y si encima paramos la vacunación pues todavía peor, pero es que no hemos hecho nada. Tenemos un país que ha pasado por todas las etapas de la pandemia”, incidía Cesar Carballo.