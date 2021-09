Diego Arrabal se pone serio y habla claro sobre Antonio David: fuera de la televisión

Diego Arrabal, uno de los colaboradores más destacados de Mediaset por su participación en programas como 'Viva la Vida', ha estrenado canal en Youtube. El paparazzi ha realizado un directo de dos horas y cuarto en el que ha asegurado que en su canal "va a tener cabida todo el mundo, sin filtros y sin censura. Todo el que quiera va a poder llamar y contar o preguntar lo que quiera. Llevo muchos años en televisión pero sois muy pocos los que me conocéis de verdad. Tenía muchas ganas de hacer este canal para eso, para que me conozcáis".

Una de las cuestiones que ha abordado y que han dejado a los espectadores con la boca abierta ha sido la opinión que le merece Antonio David Flores, el ex de Carrasco. Un relato que adquiere importancia con la irrupción en el panorama mediático de la docuserie 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'. "Conozco mucho a Antonio David y siempre he dicho que era un chulo, y que incluso podía parecer prepotente, pero agresivo no", ha asegurado ante los espectadores que observaban atentamente su debut en Youtube.









El paparazzi también ha aprovechado la ocasión para lanzarle una proposición a la hija de la Jurado. "Se me ha ocurrido ofrecerle una entrevista totalmente gratuita y sin vetos para que conteste a todo lo que se le pregunte y que también le puedan preguntar todos. Eso sí, tiene que ser totalmente gratuita".

Todavía no ha trascendido cuál será la respuesta de Carrasco a este propuesta, pero lo que ya se sabe es la buena acogida que ha tenido su primera retransmisión. 60.000 personas han disfrutado del contenido de Arrabal en unas horas y sus suscriptores rondan los 32.000. Esto también ha sido por el gran apoyo que el colaborador de Telecinco ha recibido de la 'Marea Azul' que la conforman los seguidores de la familia Flores.

Diego Arrabal corta 'Viva la vida' para pedir que 'fulminen' a un rostro muy conocido: "No puede estar"









En una de sus recientes colaboraciones en 'Viva la vida' denunciaba públicamente la actitud de un concursante del nuevo reality de Mediaset, 'Secret Story', pidiendo que sea despedido de la pequeña pantalla. Arrabal cargaba contra el periodista Miguel Frigenti, el concursante ha mantenido un tenso enfrentamiento con la trabajadora de Telecinco y compañera de Diego, Isabel Rábago. Pero esto no ha sido todo, recientemente se han viralizado unos vídeos de Frigenti burlándose de una participante de 'Gran Hermano 14', a la que llama "gorda o elefante".

Ante el asombro de los colaboradores de 'Viva la vida', y después de mostrar los distintos videos de lo que ha contado, Diego Arrabal sentenciaba: "yo lo siento mucho porque no me gusta jugar con el pan de la gente, pero a este hombre le tendrían que despedir ya mismo. No puede estar en un plató de televisión después de decir estas cosas".