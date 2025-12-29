La fe se abre paso en la selva de Perú: "La realidad supera ampliamente lo que uno esperaba"

La misionera argentina Dayana Romina Vergara ha compartido su experiencia evangelizadora en la Amazonía peruana durante una entrevista en el programa 'La Linterna' de COPE, conducido por Ángel Expósito. Desde hace un año y medio, Vergara forma parte de un proyecto que la llevó al VRAEM, una de las zonas más pobres y de difícil acceso de Perú, con el apoyo de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN). Su labor se centra en acompañar a las comunidades y, como pide su obispo, en "formando comunidades vivas en torno a Jesús".

Una realidad que supera los estigmas

A pesar de que la región del VRAEM está "muy estigmatizada por la historia, por la presencia de Sendero Luminoso", la misionera ha relatado que se ha encontrado con una realidad muy diferente. "Nos hemos encontrado con una realidad donde la gente nos recibe con mucha alegría", ha explicado, destacando que en la zona "hace falta mucho la presencia de la Iglesia católica" ante la fuerte implantación de las iglesias evangélicas.

Para Vergara, lo más gratificante de su labor es "el encuentro con las personas y con las comunidades", especialmente con las nativas, de las que aprende constantemente. "Descubrir esa fe que vive en el pueblo, ese deseo, enriquece también mi fe y me va ayudando a crecer como misionera", ha afirmado, para añadir una profunda reflexión: "Dios ya está aquí hace mucho tiempo, no llegó con nosotros, sino que llegó antes".

Descubrir esa fe que vive en el pueblo, ese deseo enriquece también mi fe y me va ayudando a crecer como misionera" Dayana Romina Vergara Misionera argentina

Alamy Stock Photo Iquitos (capital de la Amazonía peruana) Perú

Jóvenes, necesidades y los primeros frutos

La misión se enfoca principalmente en los más pequeños, ya que, según Vergara, "los niños y los jóvenes adolescentes son los que más deseos tienen". Ha explicado que son los más interesados y entusiastas con las propuestas de la Iglesia, pensando que "estos niños de hoy serán los adultos y referentes de la iglesia en unos años".

La labor pastoral, sin embargo, requiere de apoyo, y la misionera ha detallado que necesitan "recursos materiales que nos ayuden a llegar a las comunidades", así como bibliografía y Biblias. También ha agradecido la ayuda de ACN, que les proporcionó "un vehículo con el cual podemos llegar a las zonas más desfavorecidas", y ha hecho un llamamiento a que más personas se animen a sumarse a la misión.

El esfuerzo ya está dando resultados visibles. "Se van viendo grandes pasos", ha celebrado Vergara, quien ha compartido una de las noticias más significativas: "una de las comunidades nativas nos cede un terreno para poder construir una capilla". Para ella, este gesto es "un mimo de Dios que nos muestra un poquito de los frutos que se van dando" y refleja el deseo creciente de la gente de formar parte de la comunidad católica.

Un mensaje para los que sienten la llamada

A quienes sienten la vocación misionera pero tienen miedo, Dayana Romina Vergara les envía un mensaje claro de aliento, asegurando que "vale la pena" y que "la realidad supera ampliamente lo que uno esperaba o soñaba". "Dios se va encargando de todo, Dios nos va acompañando en el antes, en el durante, en el después", ha concluido, confirmando que en este tipo de misiones se recibe mucho más de lo que se da.