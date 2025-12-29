"En España, los partos en casa son minoritarios, pero la sanidad pública no da ninguna cobertura, solo se debe hacer si hay un hospital cercano"
Esta práctica, que realizan entre 600 y 900 familias al año, no tiene cobertura pública y los expertos advierten de los peligros si no hay un hospital cerca
El fallecimiento de dos recién nacidos por complicaciones durante sendos partos domiciliarios en Madrid ha puesto el foco sobre esta práctica. En España, cada año se producen entre 600 y 900 partos en casa, una cifra que va en aumento a pesar de ser una opción minoritaria. El programa 'La Tarde' de COPE, conducido por Israel Remuiñán, ha abordado el debate sobre la seguridad de dar a luz lejos de un hospital.
La complejidad de un parto domiciliario ha quedado de manifiesto en otras noticias recientes, como la intervención de bomberos y sanitarios para auxiliar a una parturienta en Lorca o el nacimiento de un bebé en Valencia en plena tragedia por la DANA.
¿Una práctica para todas?
No todas las gestantes son candidatas a un parto en casa, una opción que tiene un coste privado de entre 3.000 y 5.000 euros. Los expertos señalan que el embarazo debe ser de bajo riesgo, con un solo bebé, en posición cefálica y entre las semanas 37 y 42 de gestación. Además, es un requisito que la vivienda se encuentre a menos de media hora de un hospital y que la asistencia por profesionales esté garantizada.
Según se ha informado en el programa, en los casos de los bebés fallecidos en Madrid no se tiene constancia de que hubiera profesionales asistiendo. Es más, al menos uno de los embarazos no era idóneo para un parto en casa, ya que el bebé venía de nalgas, una situación que los protocolos excluyen.
La visión experta: "Francamente arriesgado"
Raquel Gascón, jefa de la sección de obstetricia del hospital Can Misses de Ibiza, ha explicado en COPE que, a diferencia de países como Países Bajos o Reino Unido, en España la sanidad pública no cubre estos partos. "En España no tenemos creada una infraestructura", ha afirmado, mientras que en otros lugares los sistemas públicos sí dan "una perfecta cobertura" con matronas formadas y circuitos de traslado rápido.
La doctora Gascón ha calificado la práctica de "francamente arriesgada" en las circunstancias actuales de nuestro país y ha recordado la importancia del tiempo ante una emergencia. "Si hay un signo de sufrimiento fetal agudo, esto hay que solucionarlo en menos de 5 minutos", ha advertido. Para una hemorragia, el margen es de 15 a 20 minutos, y para una distocia de hombros, no más de seis.
Para la experta, la falta de una regulación oficial abre la puerta a situaciones de gran peligro. "El problema de que esto no esté regulado es que mucha gente sin escrúpulos se aprovecha de estas embarazadas en un momento vulnerable, y las consecuencias son dramáticas", ha sentenciado. Aunque ha reconocido que existen grupos de matronas autónomas muy preparadas en Cataluña y País Vasco, ha insistido en que "es algo minoritario y de forma privada".
Un "voluntarismo acientífico"
En la tertulia de 'La Tarde', los colaboradores Lorenzo Silva y Antonio Jiménez también han mostrado su rechazo. Silva lo ha descrito como un "voluntarismo acientífico", mientras que Jiménez lo ha tachado directamente de "irresponsabilidad total por parte de esas madres y padres".
Jiménez ha recordado que él mismo nació en casa, pero ha matizado que "era porque no teníamos otra posibilidad". Para los tertulianos, la tranquilidad que aporta un hospital con unidad de neonatos, quirófano y pediatras a disposición, debe prevalecer sobre la búsqueda de un entorno más acogedor. "No entiendo que alguien pueda arriesgarse hasta esos extremos", ha concluido Jiménez.
