Los peores presagios para Fernando Alonso y el cambio de reglas en 2026: "Sería muy bueno para Carlos Sainz, pero malo para el Aston Martin"

Aunque la resaca del Mundial de 2025 aún persiste, la Fórmula 1 ya mira hacia una de las mayores revoluciones de su historia con el cambio de reglamento de 2026. En el programa 'El Partidazo de COPE', el experto en motor Carlos Miquel ha analizado junto a Joseba Larrañaga las claves de una normativa que no solo transformará los coches, sino que ha desatado la primera gran guerra en los despachos. Dos equipos, Red Bull y Mercedes, parecen haber encontrado una 'triquiñuela' legal que les otorgaría una ventaja de hasta 15 caballos en sus nuevos motores.

Una revolución aerodinámica y de motor

Los monoplazas de 2026 serán radicalmente distintos. Se elimina el efecto suelo, una de las causas del 'porpoising', y vuelve el concepto del 'rake', con la parte trasera elevada, una especialidad de Adrian Newey. Los coches serán 30 kilos más ligeros, más cortos y estrechos, y contarán con aerodinámica móvil delantera y trasera para equilibrar el agarre en curva y la velocidad en recta. Además, las ruedas también serán más estrechas, un cambio pensado para mejorar el rendimiento en mojado y que, según los expertos, podría facilitar los adelantamientos al reducir la resistencia aerodinámica en un 30%.

El cambio más profundo se encuentra bajo el capó. La potencia eléctrica pasará a representar el 45% del total, frente al 55% del motor de combustión. Desaparece el MGU-H, un componente que 'tapaba' el sonido del motor, por lo que se espera un sonido más agudo y potente que gustará a los aficionados. Esta nueva configuración obligará a los pilotos a gestionar la energía de forma mucho más activa a través de varios modos de pilotaje, como el 'modo recharge' o el 'modo overtake' para adelantar. La Fórmula 1 empieza su gran revolución en 2026 y supondrá un reto para la adaptación de los pilotos.

Alamy Stock Photo ALONSO Fernando (spa), Aston Martin F1 Team AMR25, retrato durante el Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1 de 2025, 24ª ronda del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025

Incluso el sistema de adelantamiento cambia por completo. El DRS desaparece y en su lugar se introduce un 'modo de adelantamiento' que otorga 0,5 megajulios extra de potencia al piloto perseguidor si está a menos de un segundo. A diferencia del DRS, esta potencia podrá usarse de forma más táctica en distintas partes del circuito, aunque los pilotos que lo han probado en el simulador señalan que es menos natural y obliga a estar constantemente pendiente de la gestión de la batería.

La 'triquiñuela' que desata la guerra

La gran polémica reside en los motores. La normativa de la FIA establece una relación de compresión de 16 a 1, pero Mercedes y Red Bull habrían encontrado la forma de operar a 18 a 1 a pleno rendimiento, obteniendo hasta 15 caballos extra. Según Miquel, se trata de una solución

Mercedes ha dicho que su motor se rompe si no va 18 a 1" Carlos Miquel Experto en Fórmula 1 de El Partidazo de COPE

La situación ha provocado un pulso durísimo en los despachos, con Ferrari y Honda al frente de las quejas. La FIA se encuentra en una posición comprometida, ya que, como explica el periodista, ha admitido a los equipos quejossos que, si no lo pueden medir, no pueden declararlo ilegal. La propuesta sobre la mesa por parte del organismo es permitirlo en 2026 para prohibirlo en 2027, una idea que ha causado una gran indignación.

Este escenario tendría consecuencias directas para los pilotos españoles. Carlos Miquel fue claro al respecto: "sería muy bueno para Carlos Sainz, que lleva motor Mercedes con el Williams, pero malo para Honda en el Aston Martin" de Fernando Alonso. La ventaja obtenida con este resquicio legal, que podría suponer hasta tres décimas por vuelta en algunos circuitos, amenaza con marcar el destino de la nueva era de la F1 incluso antes de que los coches pisen el asfalto, como ya ocurrió en el pasado al final del campeonato del mundo de 2025.

Alamy Stock Photo El piloto español Carlos Sainz, del equipo Atlassian Williams Racing F1, en el paddock del Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi 2025

Próximas paradas: Barcelona y Baréin

En los mentideros del 'paddock', se da por hecho que Mercedes está por delante y que Red Bull, gracias a una inversión masiva y el fichaje de grandes motoristas, también será muy competitivo. Por el contrario, Audi y Honda son una incógnita. Sin embargo, Miquel advierte que no se sabrá nada con certeza "hasta que no veamos Barcelona y quién rompe motores allí". Los test de pretemporada en Barcelona y Baréin serán el primer juez de una temporada que, al igual que el futuro Gran Premio de Madrid, promete ser un auténtico éxito de emoción y tensión.