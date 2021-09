Diego Arrabal corta 'Viva la vida' para pedir que 'fulminen' a un rostro muy conocido: "No puede estar"

Diego Arrabal es un personaje importante dentro del mundo de Mediaset. Colaborador habitual de distintos espacios del grupo, actualmente forma parte de manera activa de 'Viva la vida', el espacio del fin de semana de Telecinco que presenta Emma García. En un momento de sinceridad, el colaborador ha frenado el programa para explicar, con sólidos argumentos, porque quiere el despido de uno de los rostros más actuales de Telecinco.

A principios de año, el paparazzi daba un susto a sus seguidores al tener que ser ingresado en Marbella por haberse contagiado de covid. Él mismo lanzaba un mensaje de calma en su propia cuenta de Instagram, donde decía, "sigo ingresado. Qué tranquilidad todo. España se queda sin vacunas, sin ministro y con la pandemia desatada sin freno". Ante dicha situación, el colaborador recibió multitud de muestras de apoyo, entre las que destaca la de su hermana, a la que quiso rendir un bonito homenaje.





"Podría ser un sanitario más, un héroe más, pero no, es todo esto y mucho más: qué orgulloso estoy de ti, hermana. Te has reinventado. Te lo dije hace años: tú no tienes límites. Enhorabuena por todo lo que estás demostrando. Te quiero, Inma Arrabal", publicaba Diego en sus redes como muestra del cariño y la buena relación que mantiene con su hermana.

Pese a este detalle, el colaborador mantiene, de la manera más separada posible, su vida privada de la profesional. Cuenta con dos facetas y él mismo es capaz de separar ambas y no mezclar su vida privada con su trabajo en la televisión. Diego Arrabal se cuida mucho de proteger a su familia e intenta evitar exponer a su familia lo máximo posible.

Diego Arrabal arremete contra un rostro conocido de Telecinco

En una de sus recientes colaboraciones en 'Viva la vida' ha denunciado públicamente la actitud de un concursante del nuevo reality de Mediaset, 'Secret Story', pidiendo que sea despedido de la pequeña pantalla. Arrabal ha cargado contra el periodista Miguel Frigenti, el concursante ha mantenido un tenso enfrentamiento con la trabajadora de Telecinco y compañera de Diego, Isabel Rábago. Pero esto no ha sido todo, recientemente se han viralizado unos vídeos de Frigenti burlándose de una participante de 'Gran Hermano 14', a la que llama "gorda o elefante".





Al parecer, esta no es la única concursante de la que ha hablado Miguel, y no de muy buenas formas, Miriam Cuesta ha reconocido haber recibido insultos por parte del periodista, a causa de su dentadura y de la relación sentimental que vivió en la casa de Guadalix.

Ante el asombro de los colaboradores de 'Viva la vida', y después de mostrar los distintos videos de lo que ha contado, Diego Arrabal ha sentenciado,"yo lo siento mucho porque no me gusta jugar con el pan de la gente, pero a este hombre le tendrían que despedir ya mismo. No puede estar en un plató de televisión después de decir estas cosas".