"Mucha gente dice que la restauración del Ecce Homo de Cecilia Jiménez fue arte porque, aunque no fue fiel a la obra original, muchos conocieron el santuario"

La famosa restauradora del Ecce Homo de Borja, Cecilia Jiménez, ha fallecido a los 94 años. La noticia ha sido confirmada por el propio Santuario de la Misericordia, lugar que alberga la obra que la catapultó a la fama mundial. Jiménez se convirtió en un fenómeno mediático sin precedentes tras su particular intervención sobre la pintura de Elías García Martínez, un hecho que, más de una década después, sigue generando debate y atrayendo a miles de visitantes.

Una restauración que dio la vuelta al mundo

Todo comenzó cuando Cecilia, con la mejor de las intenciones, decidió actuar sobre el deteriorado fresco de un Ecce Homo en el Santuario de la Misericordia de Borja (Zaragoza). Su intervención, lejos de recuperar el aspecto original de la obra, la transformó en un icono pop completamente nuevo, que fue comparado con un "retrato de Paquirrín". Ella misma explicó en su momento la naturalidad de su acción: "Yo lo hice con el cariño que le hice", unas palabras que reflejan la espontaneidad de un acto que cambiaría la historia del pequeño municipio.

Yo lo hice con el cariño que le hice" Cecilia Jiménez Restauradora del Ecce Homo de Borja

La polémica inicial por el resultado, calificado por algunos de desastre, dio paso a una oleada de curiosidad sin precedentes. Decenas de miles de personas comenzaron a peregrinar al santuario, no para ver la obra original, sino para contemplar la nueva versión creada por Cecilia. Este fenómeno ha sido objeto de análisis y debate, como se comentó en el programa 'La Tarde de COPE', donde los colaboradores de 'La Banda del Patio' recordaron la figura de la restauradora. Diez años después de la intervención, las críticas iniciales han dado paso a la contemplación de un suceso único.

EFE / Toni Galán Cecilia Giménez con su 'Ecce Homo'

El debate: ¿arte o desastre?

La principal discusión en torno a su figura es si su creación puede considerarse arte. En el mencionado programa de radio, se argumentó que "mucha gente dice que realmente fue arte lo que hizo ella", ya que, aunque "la restauración no fue fiel a la obra original", gracias a ella "muchísima gente conoció el santuario de la misericordia de Borja". Esta visión defiende que el valor de su acción no reside en la técnica, sino en el impacto cultural y social que generó, un legado que ha resultado ser imborrable.

El impacto fue tal que el nuevo Ecce Homo trascendió el debate artístico para convertirse, como afirmó un colaborador, en "historia de España". La obra de Cecilia ha inspirado todo tipo de merchandising, estudios e incluso producciones artísticas, demostrando que su influencia ha ido mucho más allá de lo esperado. El fenómeno llegó a tal punto que el Ecce Homo de Borja dio el salto a Estados Unidos con una ópera, consolidando su estatus de icono global.