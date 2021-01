Diego Arrabal hace saltar todas las alarmas por su estado de salud: "No puedo más"

El colaborador de 'Viva la Vida', Diego Arrabal, tiene a todos sus seguidores en vilo pues está peleando contra la covid-19 en un hospital. Desde el centro sanitario informa a sus seguidores de cómo se encuentra y el modo en el que va avanzando hacia una recuperación.

Arrabal se contagió por coronavirus hace varias semanas. No obstante, lejos de luchar desde su hogar ha necesitado apoyo médico para combatir al virus. Él mismo ha asegurado que "no es una broma". A través de una storie, el paparazzi contaba que tiene todavía fiebre: "Solo pido una tregua a la fiebre, no puedo más. Muchos días".

El tertuliano también traslada su día a día en el hospital a través de Twitter: "Sigo ingresado. Qué tranquilidad todo. España se queda sin vacunas, sin ministro y con la pandemia desatada sin freno".

Sigo ingresado. Que tranquilidad todo. España se queda sin vacunas, sin ministro y con la pandemia desatada sin freno #donde — Diego Arrabal (D.A) (@DIEGOARRABAL1) January 26, 2021

Por estas palabras, Arrabal recibía numerosos mensajes de apoyo. "Mucho ánimo y mucha fuerza Diego. Ya mismo pasa todo. Un abrazo", "Mejórate Diego", "Recupérate pronto. Mucho ánimo" o "Cuídate, lo del Gobierno ya es de traca. Sin palabras", eran algunos de los muchísimos tweets que el paparazzi recibía, con el fin de que se le haga menos "cuesta arriba" su estancia en el Hospital.

La reacción de Emma García cuando Diego Arrabal llamó "fracasada" a Carmen Borrego

La presentadora pidió, hace unos meses, a los colaboradores que expresaran cual había sido su reacción al leer las declaraciones de Borrego. "La mía fue: 'No me lo puedo creer'", comentó García. El siguiente en intervenir fue Diego Arrabal: "No me gusta trabajar con una fracasada", se pronunció muy seguro. La periodista quedó muy decepcionada con esta respuesta y lo definió como una falta de respeto: "Creo que es totalmente innecesario. Tampoco hace falta ser así".

"Podemos estar de acuerdo o no con la entrevista, pero no llamemos fracasada porque todos podemos ser unos puñeteros fracasados aquí. No hace falta insultar. Demos nuestra opinoón con el respeto que nos merecemos todos", le reprochó García, tratando de redirigir la conversación.

Sin embargo, el plató se llenó de gritos entre Arrabal y José Antonio. "Eres un manipulador", exclamó el paparazzi. "No voy a permitir esto. Al final, vamos a victimizar a Carmen. Ha hecho una entrevista, ¿Podemos, por favor, ser profesionales y hablar de ello?", cortó la presentadora.