Emma García explota cuando Diego Arrabal llama "fracasada" a Carmen Borrego: "¡Idos a la mierda!"

La entrevista en la que Carmen Borrego desvela intimidades de la vida familiar de Rocío Carrascoy Rocío Flores ha revolucionado los platós de los programas de Telecinco desde su publicación. La hija de María Teresa Campos no ha dejado de recibir críticas desde entonces y, como consecuencia, Antonio David Flores se ha declarado su enemigo, por lo que afirmó que las Campos tienen un hermano secreto.

Dada la polémica, los colaboradores de 'Viva la vida' se han mostrado muy alterados, lo que ha generado conflictos y malas palabras durante el intercambio de opiniones. Esta situación y la dificultad a la hora de controlar los turnos de sus compañeros, provocó que Emma Garcíaperdiera los nervios.

La presentadora pidió a los colaboradores que expresaran cual había sido su reacción al leer las declaraciones de Borrego. "La mía fue: 'No me lo puedo creer'", comentó García. El siguiente en intervenir fue Diego Arrabal: "No me gusta trabajar con una fracasada", se pronunció muy seguro. La periodista quedó muy decepcionada con esta respuesta y lo definió como una falta de respeto: "Creo que es totalmente innecesario. Tampoco hace falta ser así".

"Podemos estar de acuerdo o no con la entrevista, pero no llamemos fracasada porque todos podemos ser unos puñeteros fracasados aquí. No hace falta insultar. Demos nuestra opinón con el respeto que nos merecemos todos", le reprochó García, tratando de redirigir la conversación.

No obstante, el plató se llenó de gritos entre Arrabal y José Antonio. "Eres un manipulador", exclamó el paparazzi. "No voy a permitir esto. Al final, vamos a victimizar a Carmen. Ha hecho una entrevista, ¿Podemos, por favor, ser profesionales y hablar de ello?", cortó la presentadora.

García continuó intentando hacer entrar en razón a Arrabal, respecto a que era una falta de respeto llamar "fracasada" a Borrego. Cansada de no lograr un buen ambiente en el plató para debatir, mandó a todos a "la mierda": "Pues mira, idos a la mierda, de verdad te lo digo".

Tras este caos, la periodista propusó "empezar otra vez". "Ya me lo decían en Instagram: 'Emma, te espera una tarde...'. Pues no sabía yo que iba a ser para tanto", confesó. Cuando el plató se quedó en silencio, pidió analizar y hablar de la polémica entrevista "con respeto de turnos y respeto hacia todos nosotros".