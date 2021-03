Descubierto el motivo por el que Paz Padilla no presentará 'Sálvame'

Un día después de presentar 'Sálvame', Paz Padilla ha dado positivo por coronavirus. La presentadora, que se puso al frente del espacio de Telecinco este miércoles, tendrá que ausentarse de la televisión durante varios días tras haber dado positivo por la covid-19 en dos pruebas.

La noticia fue adelantada por Hola y corroborada por la cómica en a Nius, diario asociado a Mediaset: "Aquí estoy, confinada". "Yo huelo todo, no tengo fiebre ni dolor de cabeza, nada de nada...", ha confesado, dejando claro que presenta síntomas muy leves.

Ha sido la propia Paz Padilla quien ha confirmado el rumor a través de su cuenta de Instagram: "Efectivamente, he dado positivo en coronavirus". "Esta mañana noté un pequeño dolor de cabeza y llamé a una amiga que tiene un ambulatorio. Ella me hizo un test de antígenos y salió positivo, y a partir de ahí me hice dos PCR como manda mi empresa, La fábrica de la tele, que confirmaron el positivo", ha aclarado la actriz.

"Me encuentro bien, estoy en contacto con un amigo que es inmunólogo y me va a dar un chute de vitaminas. Estoy aislada, como es lógico, en la parte de abajo de mi casa, y afortunadamente los que viven conmigo han dado negativo, por lo que ellos se quedarán en la parte de arriba. Así que me quedaré aquí cumpliendo con todas las medidas", ha asegurado Padilla.

Paz Padilla da + en covid. La q le recriminó a Maestro Joao q no se ponía mascarilla en su casa☝��. Justo hace una semana en presentación d bolsos de s marca y cada 2x3 d comilonas. No se puede ir dando lecciones q luego pasan estas cosas(estamos todos en el bombo)#yoveosálvamepic.twitter.com/AJqzJyLRWa — El azote�� (@elazoteoficial_) March 11, 2021

Además del estado de salud de la presentadora, el coronavirus afectará de lleno a Telecinco. La presentadora estuvo el miércoles durante más de cuatro horas presentando el programa, dado que condujo las ediciones Limón, Naranja y Tomate. Como consecuencia, todos los colaboradores que estuvieron con ella en el plató también se ausentaron este jueves.

Belén Esteban, María Patiño, Mila Ximénez, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, José Antonio Canales y Antonio Rossi han sorprendido a los espectadores con su ausencia este jueves para dar paso a Marta López, Antonio Montero, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Rafa Mora, Antonio David Flores y Kike Calleja. Asimismo, ha sido Carlota Corredera quien se ha puesto al frente del programa.

Otras bajas por covid en Mediaset

Estas consecuencias se deben a que las medidas tomadas en televisión no siempre son efectivas. Aunque los protocolos que siguen son grandes, dado que se realizan test todos los días para comprobar los resultados negativos de los colaboradores, asisten al plató sin mascarilla. Esto se debe a que deben realizar el programa con normalidad en un espacio cerrado.

No obstante, Padilla no es el primer caso de coronavirus al que ha tenido que hacer frente Mediaset. Emma García estuvo ausente de 'Viva la vida' durante dos fines de semana tras haberse contagiado de coronavirus, algo de lo que informó ella misma en sus redes sociales, además de que sería sustituida por Sandra Barneda.

Joaquín Prat también tuvo que ausentarse, aunque de manera fugaz, de su puesto de trabajo tras un falso positivo que me permitió volver al día siguiente, ya que todo quedó en un susto. A pesar de ello, fue un caso muy sonado al desaparecer de 'El Programa de Ana Rosa' y 'Cuatro al día'.