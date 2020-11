Desvelado el motivo por el que Emma García desaparece de "Viva la vida"

Emma García no estará al frente del programa "Viva la vida", al menos, este sábado y domingo. La popular periodista, que lleva dos años como presentadora de este magacine de tarde, ha dado positivo por coronavirus y guardará la estricta cuarentena. Emma García ha sido la encargada de difundir la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram. ¡Hola amigos! Tengo que comunicaros que este fin de semana no podré estar con vosotros. Tengo covid. Estoy sin síntomas y recibiendo muchísimo cariño que es la mejor medicina. ¡Abrazo muy fuerte a todos y hasta muy pronto!", escribía junto a una imagen suya.

Los fans de la presentadora y los seguidores del programa pueden quedarse tranquilos porque, tal como confirma la propia Emma García, la periodista se encuentra en perfectas condiciones y no ha requerido de ninguna atención médica. Esta circunstancia, muy probablemente, hará que Emma García no esté al frente de "Viva la vida" ni este fin de semana ni tampoco el que viene, ya que se necesitan al menos 14 días de aislamiento para asegurarse de que una persona no puede contagiar a otras.

¿Y quién va a sustituir a Emma García durante el tiempo que ella esté de baja? Mediaset España ha evitado cualquier tipo de especulaciones y ha confirmado a Sandra Barneda como su sustituta al frente de "Viva la vida". "Emma García inicia periodo de cuarentena al haberse confirmado su positivo en coronavirus. Afortunadamente se encuentra bien. Sandra Barneda se hará cargo de la presentación de 'Viva la vida' en este periodo", ha señalado la compañía en Twitter. En su publicación, Emma García ha considerado también que el programa se quedaba "en buenas manos" gracias a Sandra Barneda.

Emma García inicia periodo de cuarentena al haberse confirmado su positivo en coronavirus. Afortunadamente se encuentra bien �� @SandraBarneda se hará cargo de la presentación de @VivaLaVidaT5 en este periodo. — Mediaset España (@mediasetcom) November 20, 2020

Sorprende que Telecinco haya optado por Sandra Barneda y no por Toñi Moreno para hacer esta sustitución, ya que la periodista andaluza fue la primera presentadora del programa y fue también ella quien ocupó el puesto durante las vacaciones de Emma García. Y con buen resultado, porque la audiencia se mantuvo en los mismos niveles que el resto de la temporada y las redes sociales aplaudieron la calidez y la cercanía con la que Toñi Moreno presentó el programa.

EL PASO DE SANDRA BARNEDA POR MEDIASET

Mediaset ha apostado sin embargo por Sandra Barneda, uno de los rostros más habituales de Telecinco. La periodista está viviendo uno de los momentos más dulce de su carrera profesional tras el éxito del programa "La isla de las tentaciones" (ella presentó la segunda temporada en sustitución de Mónica Naranjo) y tras haber sido finalista del premio Planeta con su novela "Un océano para llegar a ti".

Sandra Barneda lleva desde 2009 ligada a Mediaset, después de haber hecho diferentes proyectos en TCE, Antena 3 o Telemadrid. Su primer programa en Telecinco fue "De buena ley", que se mantuvo durante cuatro años en antena. Después llegaron "Hable con ellas" y los debates de "Supervivientes" o "Gran Hermano". ¿Le gustará a a la audiencia de "Viva la vida" el aterrizaje de Sandra Barneda como presentadora del programa? La respuesta, desde este sábado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Emma García estalla contra los colaboradores de 'Viva la vida' y se ve obligada a disculparse en directo