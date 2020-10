El mal trago de David Cantero tras la irrupción de un espontáneo en Informativos Telecinco

David Cantero, presentador de los Informativos de Telecinco, se ha enfrentado este lunes a un delicado momento en pleno directo. El periodista ha dado paso a su compañero, Óscar Arnaiz, para analizar la última sobre el confinamiento decretado en Burgos por culpa del impacto del coronavirus en esta ciudad, una de las más afectadas desde que comenzó la pandemia.

Tras pronunciar el paso desde el plató de Mediaset y antes de que entrará el reportero, el micrófono ha captado la frase de un ciudadano que, pendiente de la cámara y el micrófono de televisión presentes en Burgos, ha lanzado el siguiente improperio: "Periodistas, asesinos", un instante demasiado incómodo para el periodista presente allí y también para el propio presentador que se encontraba junto a Isabel Jiménez en el plató de Telecinco.

El momento más incómodo de David Cantero

El grito se ha escuchado con total claridad, tanto las instalaciones de la cadena de televisión como en las casas de los espectadores que estaban siguiendo la actualidad y la última hora sobre el coronavirus a través del canal de Mediaset. La principal prueba de que este 'mensaje' ha llegado a millones de casas es que rápidamente muchos usuarios han compartido este momento en redes sociales.

En varias ocasiones durante estos meses de pandemia, el presentador ha mostrado sus sentimientos en redes sociales, señalando que estaban siendo momentos duros para informar por el intenso ritmo informativo que estaba marcando la covid-19 en nuestro país, donde el número de contagiados y fallecidos ha sido muy elevado durante muchas semanas de estado de alarma y en la actualidad, cuando España se enfrenta a la segunda ola de la pandemia: "Una palabra se repite hoy en la escaleta del informativo: preocupación. A las tres os cuento, entre otras noticias, cómo van las cosas en esta nueva “anormalidad” en la que vivimos. ¡No querer ver, no querer saber, no querer enterarse y mirar para otro lado, no ayuda en nada. Está sucediendo y tenemos que pararlo entre todos, o volveremos al principio de la pesadilla! ¡Mira qué es fácil! Escribía el periodista el pasado mes de julio cuando las autoridades avisaban de que la cosa se estaba volviendo a poner fea en nuestro país después del confinamiento.

La situación más complicada en Burgos

El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, ha anunciado que la Junta ordenará el cierre perimetral de la capital burgalesa en la medianoche este martes, una decisión que afecta también al municipio de Aranda, se prolongará durante 14 días y que se ha tomado después de que durante el fin de semana se haya registrado una evolución "negativa" de los casos positivos por coronavirus.

De esta forma, Burgos es la cuarta capital de provincia de la Comunidad con medidas de confinamiento perimetral junto a Palencia, León y Salamanca, además de que también se encuentran con las mismas medidas los dos grandes municipios burgaleses, Miranda de Ebro y Aranda de Duero.

