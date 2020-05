David Cantero comparte su momento más personal antes de comenzar el informativo

El presentador de informativos Telecinco , David Cantero , está compartiendo con todos sus seguidores en las redes sociales los momentos más duros, y también emotivos, que le están sucediendo durante esta crisis, que desde el punto de vista informativo está siendo muy intensa.

La reflexión de David Cantero en sus redes sociales

El periodista ha publicado uno de los momentos más importantes antes de ponerse delante de la cámara: el momento en el que está preparando todo para que salga a la perfección en directo.

En este sentido, Cantero ha publicado una pequeña reflexión mezclando los duros datos con el 'sueño' de que dentro de poco se puedan contar mejores noticias: "Frente al ordenador mucho trabajo cada día y los datos aún tremendos de la durísima realidad que vivimos: 217 fallecidos más, otros 506 contagios en las últimas 24 horas. A veces, aunque sea un ratito, una evocación, algún bello sueño de fondo de pantalla. El peligro no ha pasado, el virus sigue ahí, no podemos relajarnos o volveremos atrás, a la terrible casilla de salida y tardaremos mucho, muchísimo, en llegar a vivir tiempos mejores".

No es la primera vez que el periodista ha querido hacer una reflexión así en su cuenta de Instragram . Días antes también tuvo un guiño para todos los profesionales sanitarios que estos días están dejando su esfuerzo y su dedicación plasmados en todos los hospitales de nuestro país: "Un fuerte abrazo en su día a todos esos profesionales, mujeres y hombres de la enfermería y la sanidad, que han dado y dan todo en su lucha contra el Coronavirus, y contra todas nuestras enfermedades... Menos mal que existís!! Menos mal que hay personas con esa vocación y ese espíritu imprescindible!!! Y qué inmensa falta de respeto, por vuestro esfuerzo y vuestro sacrificio, el comportamiento de esos miles y miles de irresponsables (no son un puñado, son muchísimos) que siguen pensando que no pasa nada! Nunca tantas muertes fueron olvidadas con tanta rapidez y facilidad. Ya son cerca de 27 mil las víctimas mortales, 176 de esas vidas se han perdido en las últimas 24 horas! Hay tanto que celebrar? Como si nada".

Los mensajes de David Cantero a su hijo, Álvaro Berro

Uno de sus apoyos más importantes estos días, aunque sea en la distancia, es su hijo Álvaro Berro, periodista también de Informativos Telecinco . Sobre él también ha tenido palabras de cariño en estos días en los que tiene que pasar mucho tiempo en las puertas de los hospitales para conocer el avance del coronavirus en nuestro país: "Muy orgulloso de mi hijo, Álvaro Berro que desde el primer momento, como tantos otros compañeros, ha pasado lo peor de la pandemia informando tirado en la calle, sin poder refugiarse en la redacción, mal viviendo y mal comiendo dentro de su minúsculo coche, cumpliendo horarios duros e intensivos, viendo y sintiendo de cerca situaciones y momentos muy dramáticos".

También te puede interesar

La Guardia Civil para a David Cantero en pleno confinamiento y le dice unas palabras que nunca olvidará

Imágenes del día: El bonito recuerdo de Santiago Abascal y la afición secreta de David Cantero