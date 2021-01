El corte de una médico del Zendal a Sonsoles Ónega tras preguntarle por 'deficiencias': "Eso es irresponsable"

Una médico del Hospital Isabel Zendal llamada Eva Prats se ha convertido en la protagonista esta semana por la repuesta a la presentadora de 'Ya es mediodía', Sonsoles Óngea, que le cuestionaba por el miedo de algunos pacientes a ser tratados en las instalaciones. Y es que está siendo una constante en las últimas semanas vídeos en redes sociales y artículos contra el centro médico construido por la Comunidad de Madrid.

Habitual son los encontronazos entre la portavoz de 'Más Madrid' en la Asamblea regional, Mónica García, y la presidenta de la comunidad autónoma, Isabel Díaz Ayuso, que defiende el resultado del Zendal, más ahora que la comparaciones con otras apuestas como la de Valencia se deja entrever. Es el caso, concretamente, del hospital de campaña levantado por la Generalitat valenciana y que tuvo que ser desalojado la semana pasada tras varias alertas de rachas de viento fuerto.

El corte de una médico del Zendal a Sonsoles Ónega

“¿Tienen ustedes todos los medios? Díganoslo desde dentro, ¿necesitan algo?”, comenzaba la entrevista en directo esta semana Ónega desde el programa 'Ya es mediodía' con Eva Prats, médico del Zendal. “Por apaciguar a los ciudadanos, porque hay quien no quiere ir al Zendal porque no se fían de que haya todos los medios”, argumentaba la periodista y escritora. Y es que no son pocas las críticas en otros medios de comunicación a las condiciones del centro, como la semana pasada en la que una entrevista entre Marta Flich y el director del centro, Fernando Prados, se volvió de lo más tensa.

Por ello, la doctora quería aclarar, no sólo que cuentan con los medios suficientes, sino que critica que se dé voz a esas especulaciones de los pacientes. “Yo soy médico y no tengo ningún interés creado respecto a este tema, y puedo asegurarte que tenemos los medios que necesitamos. Tenemos muy buenos equipos a nivel de ecografía, ventilación mecánica y no invasiva, y tenemos todos los fármacos que necesitamos”.

Por último, Prats ha soltado un corte a Ónega por la pregunta sobre el miedo de los pacientes: “Es irracional tener miedo de venir al Isabel Zendal, y absolutamente irresponsable comentar ese miedo”.

Es FALSO que el Hospital Isabel Zendal no cuente con medios necesarios. Gracias Eva por tu labor. pic.twitter.com/6Uh37lbe7N — Pablo CG (@pablocast13) January 28, 2021

¿Por qué la doctora Prats se traslada al Zendal?

Preguntada también por la reportera que estaba en directo desde el Zendal cuáles fueron los motivos para trasladarse hasta el nuevo hospital, la doctora Prats aclaraba: “Yo vine aquí porque creo que en este momento lo que tenemos que hacer los sanitarios es volcarnos con esta prioridad”. Un tema también de actualidad teniendo en cuenta la cantidad de sanitarios que alzan la voz en otros programas de televisión contra los traslados 'forzosos'.

En ese momento Ónega recogía el guante del corte después de que la doctora le confesase que le podía “contar alguna deficiencia”. “Seguro, y le cuento yo las mías que también las hay”, reconocía la presentadora de Mediaset. “Pero es que es como cualquier centro que se está abriendo, tenemos dificultad para encontrar grapadoras y folios, pero no son deficiencias médicas”, concluía.