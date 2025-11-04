COPE
Podcasts
Mediodía COPE
Pilar García PROGRAMA-min.jpg
Mediodía COPE

Semillas HSN, nutrientes saludables a tus recetas

Carlos Sánchez, nutricionista de HSN cuenta en 'Mediodía COPE' las bonanzas de semillas como las de sésamo

Carlos Sánchez, nutricionista de HSN, cuenta en Mediodía COPE las bonanzas de las semillas
00:00
Descargar

HSN propone mejorar todas tus recetas con Semillas HSN

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:16 min escucha

Descargar

Carlos Sánchez, experto en nutrición de HSN, destaca en Mediodía COPE, un grupo de alimentos  bueno para la salud digestiva, para la masa muscular, la salud cardiovascular e incluso, para el cerebro: LAS SEMILLAS.

"Y es que las semillas son unos de los alimentos más interesantes que nos da la naturaleza. Son muy ricos en fibra, proteínas y grasas saludables, y por eso mejoran nuestra salud a muchos niveles. Y no solo eso, es que se pueden usar en preparaciones tan variadas como yogures, ensaladas, panes o guisos", subraya. 

Por eso incide en destacar que "en HSN tenemos una gama supercompleta, pero hoy os quiero destacar las semillas de sésamo, que además de todo lo anterior son especialmente ricas en calcio y que mejoran prácticamente cualquier receta a las que las añadas".

Como siempre, os animo a echar un vistazo en la web HSNSTORE.COM, porque no os vais a arrepentir".

HSN, nutrición de calidad para una vida sana.

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

05:00 H | 04 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking