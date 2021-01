Un médico del Zendal corta en seco a la sustituta de Risto en ‘Todo es mentira’: “Todo lo que dices es falso”

Tensa entrevista la de esta semana entre el coordinador general del Hospital Zendal, Fernando Prados, y la sustituta de Risto Mejide en ‘Todo es Mentira’, Marta Flich, después de las acusaciones que se han vertido sobre la profesionalidad del nuevo centro. Unas instalaciones destinadas a funcionar como hospital de pandemias, especialmente contra la Covid-19, y que no ha parado de recibir críticas por parte de la oposición a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Concretamente las críticas comenzaban en el propio programa de Mediaset en el que una hija de un paciente del Zendal daba una entrevista en directo en la que criticaba la calidad con la que se atiende a los pacientes. Además, relataba que conocía un caso en particular de una persona que había sufrido una parada cardiorrespiratoria tras caerse en el baño. A todo ello hay que sumarle los ataques a raíz de que el centro no cuente con un quirófano para operaciones quirúrgicas.

Un médico del Zendal corta a la sustituta de Risto

“Dicen los sanitarios que en el Zendal no hay todas las especialidades y no se puede atender con la misma calidad”, le preguntaba Marta Flich en ‘Todo es Mentira’ a Fernando Prados, coordinador general del Zendal. En ese momento se producía una respuesta de lo más cortante: “En este hospital se atiende con la misma calidad o más que en el resto de hospitales”. Una afirmación que llamó la atención de la sustituta de Risto: “No sé como se lo tomarán el resto de hospitales…”

“Se lo tomarán bien seguro, porque son ellos mismos los que están aquí. Digo más porque se ha dotado de los medios y las necesidades que hemos visto que hacen falta para los pacientes que tienen Covid”, aseguraba el doctor Prados. Y es que, además, el coordinador del hospital explicaba, de una vez por todas, por qué no hay quirófanos:

“No hay quirófanos porque los pacientes no los necesitan, a no ser que tengan otra patología que les requiera de cirugía. En Ifema sólo trasladamos a una paciente que trasladamos por una apendicitis. Esto ha pasado y pasa en todos los sitios, pero como es el Zendal se va a decir que la calidad que damos es mala, pero es mejor, porque es para tratarlos para ello”.

Las verdades sobre el Hospital Isabel Zendal contadas por el propio Coordinador General @fpradosroa. Desmintiendo bulos. Hilo. ���� pic.twitter.com/ULioRBBBxJ — Pablo CG (@pablocast13) January 22, 2021

Doctor Prados: “Todo lo que dice usted es falso”

En ese momento, Flich contraatacaba con las acusaciones de falta de fármacos: “El personal asegura que faltan medicamentos básicos como la dexametasona o dispensadores de jabón”. Tampoco se mordía la lengua el doctor Fernando Prados, que sentenciaba que esas acusaciones eran falsas.

“Esto es falso, todo lo que has dicho es falso. Existe un servicio de farmacias que tiene la obligación de tener todos los fármacos, y si no, queda en el registro. Lo puedo decir alto: es falso. Decir eso no me parece bien, tenemos que tener un poco de cuidado con todo esto”.

Además, el médico respondía a la entrevistada: “He oído antes a una hija de un paciente decir que ha habido una parada cardiorrespiratoria por una caída el baño. Todo eso es lo más falso que podemos oír”.

“Cuando hay una parada en un centro tiene que constar, y aquí eso no ha ocurrido nunca. Y se dice con toda normalidad, como si estuviera ocurriendo, sabiendo que hay familiares de pacientes ingresados que pueden pesar que le puede ocurrir a él. Estamos haciendo una exageración con algo que es muy serio”, concluía.