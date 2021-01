El hospital de campaña de Valencia vuela con el viento mientras el Zendal alivia la pandemia en Madrid

Leyendo las noticias que llegan de Valencia en torno al hospital de campaña anexo al Hospital La Fe, destinado a enfermos de covid, lo primero que te viene a la mente es el cuento de "Los tres cerditos y el lobo".

Evidentemente el hospital instalado por el Gobierno de la Generalitat valenciana no estaba construído ni con paja ni con maderas, pero no era lo suficiente estable para que cuando el lobo soplase este saliera por los aires. Y eso es lo que ha ocurrido, ante los fuertes vientos que ha sufrido durante el fin de semana la comunidad valenciana, los pacientes covid ingresados en el hospital anexo al de La Fe han tenido que ser evacuados a otros centros y la estructura hospitalaria no volverá a usarse hasta que finalice la alerta por viento -este lunes, el interior norte y sur de la provincia de Valencia estarán en alerta amarilla por vientos del oeste que podrían alcanzar rachas máximas de entre 70 y 80 kilómetros por hora, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)-.

El hospital de campaña anexo al Hospital La Fe de Valencia, cuyos pacientes han sido trasladados debido a las fuertes rachas de viento que se han producido en la ciudad, no volverá a usarse hasta que finalice la alerta por viento. #coronavirushttps://t.co/NIUi57XRKl — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 25, 2021

Lo ocurrido este domingo se veía venir según publica este lunes el diario Las Provincias: "Lo más llamativo es que la Inspección de Prevención de Riesgos Laborales, los encargados de revisar las instalaciones sanitarias, ya elaboraron el pasado noviembre un informe que advertía de que esto podía pasar. El documento ponía negro sobre blanco al advertir de que la mala climatización podía implicar temperaturas de sólo 14 grados y avisaba de problemas de aislamiento, filtraciones y estancamiento de agua, ruidos y falta de capacidad de los equipos electrógenos".

Los 26 pacientes que estaban alojados dentro de la instalación se quejaron desde el primer momento. "Es como dormir en un congelador, tuve que tapar agujeros porque entraba el aire", decía en redes sociales el sábado.

El hospital de campaña de Valencia ha durado seis días abierto.



“Es como dormir en un congelador, tapé agujeros con cinta porque entraba aire” ��‍♂️



En verano era un horno, luego tuvo goteras y ahora se lo lleva el viento.



El peor gobierno en el peor momento. pic.twitter.com/QFniaySgIw — Toni Cantó (@Tonicanto1) January 25, 2021

La oposición al gobierno de Ximo Puig no ha dudado en comparar el hospital de campaña con el criticado y tan vilempiado Isabel Zendal de Madrid. ¿Ha ganado el ladrillo?

Para cual de los dos Hospitales

Se van a movilizar los sindacalistas ? pic.twitter.com/EVob9bZ3Ip — Arsenico ���� ���� (@en_carcel) January 24, 2021

El hospital Isabel Zendal va a disponer de 300 camas más

En las redes sociales el debate de este lunes tras lo ocurrido en Valencia es ¿dónde están los que se manifiestan contra el Hospital Isabel Zendal que no están clamando contra lo ocurrido en Valencia?

El viento ha obligado a desalojar los pacientes del hospital de Campaña en VALENCIA.



¿Donde se manifiestan los sanitarios?



EXACTO, en la puerta del H. ZENDAL, en MADRID. pic.twitter.com/SRqQJlzF2J — Chino de China (@unchinodechina) January 24, 2021

Las críticas desde que fue abierto a mediados de diciembre no han parado, desde las enfermeras que trabajan en el hospital hasta los sindicatos que aseguran que "se cometen errores de primero de pandemia".

Pues el "desastre" como lo califican los opositores a Isabel Díaz Ayuso al Zendal va a contar a partir de esta semana con 352 camas de hospitalización. El Gobierno regional informa de que permanecen ingresados en este centro hospitalario 417 pacientes, de ellos 360 atendidos en camas de hospitalización, 47 en cuidados intermedios y 10 en UCI.

Con respecto a la habilitación del tercer pabellón del Zendal, la Comunidad asegura que lo hace para afrontar la tercera ola de la covid-19 con una estructura modular que dispondrá de unos 8 controles de enfermería de 48 camas cada uno.

Según la Comunidad, la flexibilidad de este hospital "permite convertir en Cuidados Intermedios camas de hospitalización para afrontar el virus en el nivel clínico más adecuado, y precisa que será aumentado a un centenar el número de estas camas, lo cual permitirá tratar a más pacientes con técnicas no invasivas sin llegar a ser intubados y tratados en la UCI.

Desde que ingresó la primera paciente el 13 de diciembre pasado, el Zendal ha atendido a más de 1.000 pacientes y ha dado 627 altas, tiene en funcionamiento 528 camas de hospitalización, 50 de cuidados intermedios y 16 de UCI con presión negativa y que permite el tratamiento cualquier virus.

Actualmente trabajan 1.150 profesionales en el hospital, 973 de ellos sanitarios y 177 de servicios.