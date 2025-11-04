Maldini pronostica cuál será el once ideal de la Champions esta temporada: "He dudado"

La Liga de Campeones ha levantado el telón de la temporada 2025-26 con la disputa de la primera jornada de la liguilla. El pasado martes dieron el pistoletazo de salida tres equipos españoles: Real Madrid, Athletic y Villarreal. El miércoles se estrenó el Atlético de Madrid y el jueves llegó el turno para el FC Barcelona.

¿VOLVERÁ EL PSG A CORONARSE CAMPEÓN DE EUROPA?

Los cinco representantes de La Liga aspiran a superar esta primera fase, ya sea logrando la clasificación directa a octavos de final o el pase a la eliminatoria previa. Pero sus caminos no serán fáciles, ya que se miden o medirán a rivales de gran entidad como Arsenal, Liverpool, Bayern, Inter, Chelsea, Manchester City o PSG, que defenderá con uñas y dientes el trono conquistado la pasada temporada.

El conjunto parisino entrenado por Luis Enrique conquistó su primera Champions League la temporada pasada y aspira a revalidar el título con el liderazgo de Ousmane Dembélé en el terreno de juego.

El extremo francés fue uno de los jugadores más destacados en la pasada edición. Pero junto a él también deslumbraron al mundo entero Doué, Vitinha o Donnarumma, que ahora defiende la portería de un Manchester City en el que seguirá marcando goles Haaland. En el Barça los nombres a seguir serán los de Lamine Yamal, Raphinha o Pedri, que ya brillaron de la mano de Hansi Flick y se quedaron a un pasito de la gran final. Y en el Real Madrid habrá que estar atentos a Kylian Mbappé, Vinicius o Huijsen bajo las órdenes de Xabi Alonso.

Todos ellos lucharán por un único objetivo: levantar la Copa de Europa el próximo 30 de mayo en la final que se disputa en Budapest.

MALDINI ELIGE CUÁL SERÁ EL ONCE IDEAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El pasado martes, en El Partidazo de COPE, Maldini eligió cuál será el once ideal de la Champions League esta temporada, un juego en el que también participaron Guille Uzquiano, Luis Millán y Germán Mansilla.

"Yo he dudado entre Courtois y Donnarumma. Pero como he puesto al italiano como el mejor portero... me quedo con Donnarumma", empezaba diciendo el experto en fútbol internacional.

Y agregaba: "En defensa he elegido a cuatro futbolistas: Achraf, Saliba, Huijsen y Cucurrella. En el centro del campo me quedo con Vitinha y Pedri en el doble pivote. Por la derecha estaría Lamine Yamal, por la izquierda Kylian Mbappé y en la media punta elijo a Cole Palmer". Y para cerrar su once ideal, Maldini escogió Haaland como delantero.

La reacción de Juanma Castaño al escuchar los cuatro equipos ideales no se hizo esperar y se mostró muy sorprendido con la ausencia de Vinicius. "Ninguno le ha puesto", eran las palabras del director de El Partidazo de COPE.

