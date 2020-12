Pablo Montesinos corta tajante esta pregunta de Mónica López en TVE: "No voy a entrar en el juego de Podemos"

Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del PP, ha visitado el programa de TVE 'La hora de la 1' para analizar con Mónica López algunos de los asuntos más importantes del panorama política y social actual. El pasado miércoles por la mañana conocíamos el interés del Rey Emérito, Don Juan Carlos, de regresar a España en Navidades para pasar estas fiestas en casa de una de sus hijas, una decisión que a primera vista podría tomar sin ningún tipo de problemas.

Pero con el paso de las horas, también conocimos que desde el Palacio de la Moncloa se va a intentar tener al Rey lo más alejado de España, impidiendo así que regrese a nuestro país en las próximas semanas. Según fuentes de Moncloa consultadas por COPE, así deberá ser al menos hasta despejarse las actuales circunstancias que rodean al Rey Emérito.

La pregunta de Mónica López sobre el Rey Juan Carlos

Sobre el Rey Juan Carlos ha sido preguntado Montesinos por Mónica López en TVE. En la cuestión, la periodista introducía la pregunta con una reflexión de Unidas Podemos en la que señalan que regularizar la situación de Don Juan Carlos pasa por el reconocimiento de delito, una frase que no ha sentado nada bien al diputado popular que ha querido responder de la siguiente manera: "Yo no voy a entrar en el juego de Podemos. Yo no voy a entrar, no vamos a entrar, en el juego de esa parte del Gobierno, porque están en el Gobierno que tienen como único objetivo erosionar las instituciones del Estado y con ello la Jefatura del Estado, porque eso es lo que pretende Unidas Podemos. De hecho vamos a denunciar que desde el propio Gobierno se esté intentando erosionar las instituciones del Estado".

⁦@montesinospablo⁩ evita entrar en el juego de ⁦@PODEMOS⁩ que es el del ⁦@PSOE⁩ y ⁦@rtve⁩ en relación con el Rey emérito y la erosión de la Corona constitucional. Atención al pressing de ⁦@monicalopez_tve⁩ y el zasca q se lleva ⁦@LaHoraTVE⁩ �� pic.twitter.com/8HujWAwPkD — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) December 9, 2020

Tras esta reflexión, la periodista quiso conocer la opinión del Partido Popular como principal partido de la oposición: "Desde el Partido Popular lo primero que queremos es reivindicar el papel del Rey Don Juan Carlos. Hoy hay libertad, hay democracia y usted puede hacerme las preguntas que quiera y yo puedo opinar libremente porque hubo una transición y porque hubo una serie de personas, entre ellas el Rey Don Juan Carlos, que dio un paso decidido por la democracia, y eso ocurrió entre otras cosas por el Rey Don Juan Carlos y lo reivindicamos. Ese legado está hay y nosotros lo vamos a defender alto y claro".

La reflexión de Pablo Montesinos sobre el Rey Juan Carlos

Por último, Mónica López ha continuado preguntando a Montesinos sobre la regulación fiscal del Rey. "Nosotros lo que hacemos es respetar la decisión, si es que se ha tomado, porque lo que tenemos son informaciones periodísticas, respetar la presunción de inocencia y si hay procedimientos judiciales, que parece que los hay, respeto máximo".

También te puede interesar

El doctor José Cabrera pone precio en TVE al alijo de droga de Rafael Amargo: "Un pastón"

Mónica López y su pasado en TVE: sancionada de empleo y sueldo y la polémica con una espectadora por su físico