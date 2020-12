Mónica López corta a Celia Villalobos durante un debate sobre la "corrupción" del PP: "Bajadles el micro"

Este lunes, Mónica López realizó una conexión en directo con una reportera de 'La Hora de La 1' para dar una noticia de última hora sobre la supuesta caja B del PP. Tal y como informó la periodista, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, quien se encarga del caso de la 'caja B' del PP, que investigue los 23 contratos que fueron firmados, entre 2002 y 2004, por varios de los ministerios correspondiente al Gobierno de José María Aznar.

Nada más manifestar la noticia, Celia Villalobos no dudó en opinar al respecto: "El juez de la Mata antes de irse tenía que morir matando, que fue director general del Ministerio con el Gobierno de Zapatero; y hay una vinculación real con el PSOE clarísima… Yo espero que la investigación que tienen que hacer funcione y se demuestre la falsedad o la verdad", comenzó diciendo.

"Pero hasta ahora lo que se ha demostrado es la falsedad porque a mí me extrañaría mucho que a ese empresario le den tantísimas obras en tantísimas empresas tan importantes", opinaba la colaboradora del espacio de TVE. "Pero ese empresario ya está condenado en la Gürtel a dos años", le recordaba Ángel Moya.

"Sí, sí, seguro que es verdad porque siempre detrás del PP siempre hay corrupción", decía Villalobos con tono irónico, mientras se mostraba muy ofendida con las insinuaciones de sus compañeros de mesa. "Pero hay una sentencia", aseguraba el colaborador ante su reacción. "Lo que hay es una vinculación del juez con el partido socialista", afirmaba la ex política.

"Guárdatelo, que nos vamos a promos", le pedía López a Villalobos tras interrumpirla para dar paso a publicidad. "Ya no volveremos, pero bueno", se quejaba la ex alcaldesa. "El debate ha seguido durante las promos. Sigan", señaló la presentadora tras la publicidad para retomar el debate por donde lo habían dejado, mientras ya se escuchaban de fondo las quejas de la concursante de 'MasterChef Celebrity 5'.

"La Gürtel le va a perseguir al PP durante muchísimo tiempo y no es todo una conspiración de por qué un juez tenga mayor o menor simpatía al PP", opinó Juan del Val. A raíz de esto, por si algún espectador acababa de unirse, López recordó cuál era la noticia del día.

"Pero Mónica, si yo creo que hay que investigarlo todo. A mí lo que me parece terrible es que el PP sea corrupto porque yo he sido ministra del Partido Popular y yo no soy corrupta como el 95%; hoy hay en la cárcel miembros del PSOE en la cárcel y eso no quiere decir que el PSOE sea corrupto. Hay una investigación a Podemos, pero eso no quiere decir que Podemos sea corrupto", le reprochaba Villalobos.

La inesperada reacción de Mónica López

"Pero estamos hablando si quieres de ese 5%", apuntó la comunicadora. "No, aquí se ha dicho claramente que el PP se demuestra que es corrupto, no, no. Yo ya no estoy ahí pero no", exclamaba la ex política. "Yo no quería decirlo aquí, aunque lo pienso", comentó Javier Pérez Royo. "Entonces tu piensas que yo soy corrupta, no sé como te sientas y me saludas. Porque si el PP es corrupto yo lo soy", le replicó Villalobos.

"Bueno, avanzamos, avanzamos", interrumpió López para frenar el debate y continuar con el programa. Sin embargo, Villalobos se lo puso difícil al no dejar de gritar mientras se defendía ante el resto de colaboradores del espacio y comparaba todos los casos de corrupción del PSOE con los del Partido Popular. Al ver que no le hacían caso, la presentadora tuvo que recurrir a lo más inesperado: "Bajadles el micro", pidió al equipo de 'La Hora de La 1' para recuperar el silencio en plató.