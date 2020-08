Herrera desvela toda la verdad sobre la salida de Don Juan Carlos de España

Señoras, señores. Me alegro, buenos días

Hoy en la prensa internacional la palabra que más se repite es "exilio". Que España manda al exilio a Juan Carlos I. Hay dos errores de momento: En España no han enviado a nadie fuera. Y segundo, el Rey no se ha ido al exilio. Al exilio se fue Alfonso XIII cuando, tras unas elecciones, se proclamó una República dando una suerte de golpe de Estado. Como había dado la Monarquía contra sí misma unos años antes. Alfonso XIII se fue a Cartagena, cogió un barco y adiós. Y al día siguiente, la Reina Victoria Eugenia, con sus hijos y por la puerta de atrás de Palacio, se marchó en un coche a Francia.

Juan Carlos se fue el sábado. Lo sé porque uno dispone de buena información en estas cuestiones. ¿Y dónde se ha ido? No lo sé. Juan Carlos ha dejado una carta escrita. Lo que hay que hacer es leer bien esa carta. Leer bien lo que quiere decir, porque lo dice con bastante claridad en alguno de los términos de la carta.

"Ante acontecimientos pasados de mi vida privada..." Es decir, separa su vida privada de su ejecutoria pública como jefe de Estado.

"He decidido trasladarme en estos momentos". En esa frase está exactamente lo que él quiere hacer

"He decidido..." Porque quiero, porque es mi voluntad

"Trasladarme" - cuando uno se traslada, puede volver a trasladarse

"En estos momentos..." - Es decir, que puede volver cuando quiera.

Ya me dirán qué exilio es éste. Y si me piden mi opinión, lo hará. Este no se va a morir en República Dominicana o Portugal. ¿Y qué pasará si vuelve? Algunos han echado ya las campañas al vuelo. Ya se ven tomando el palacio de invierno. Que Dios nos libre si alguno de éstos toma un palacio alguna vez.

Se fue el sábado. Tenía pensado irse de vacaciones el viernes. La prensa portuguesa dice que está en Portugal. La Villagiralda se vendió y con lo que se obtuvo de aquella venta. se compraron tres apartamentos, que ahora disfrutan los nietos. No creo que sea el caso.

Sólo hay que ver quiénes son los que celebran esta decisión de Juan Carlos I para pensar que a lo mejor no habría que estar tan contento. Juan Carlos ha sido piloto de la mejor etapa de España, a pesar de que en sus últimas horas hayan proliferado malas compañías o comportamientos inadecuados. ¿Quién no está expuesto a un comportamiento inadecuado? Cuya decisión acerca de si traspasa o no los límites de la legalidad no lo tiene que decidir un plumilla o un locutorcito. Lo tiene que decidir un juez después de la acusación de un fiscal, que todavía no se ha manifestado.

El piloto de la mejor etapa de España - esa y no la que sueñan todos los guerracivilistas y cuentistas del pasado - está fuera del territorio nacional. Hoy en el Gobierno, aprovechando esta decisión - como pueden imaginar - han dado rienda suelta a sus sueños húmedos. Que el separatismo catalán o el separatismo vasco asesino de Bildu lo celebre, es lógico. Porque la firme actuación de Felipe VI desbarató un golpe sedicioso de los que hoy son socios del Gobierno, de PSOE y Podemos. Ese es el gran problema de Felipe VI. El enemigo está dentro del Gobierno. Juan Carlos tenía el enemigo fuera. También tenía enemigos, dentro del franquismo cuando era príncipe no les quiero ni contar. No es que le ningunearan, es que les faltaba escupirle.

Y Felipe VI tiene como enemigo declarado a Podemos. Pero oiga, tiene uno agazapado que se llama Pedro Sánchez. Sánchez ha estado presionando para que un hombre de 82 años haya sido empujado a salir de su casa. Decisión que él podría haber no tomado, pero lo ha hecho. Sometido a una presión abrumadora y víctima de la más absoluta soledad. Un hombre que les recuerdo no está imputado, procesado o condenado. Por tanto, que la Justicia actúe rápido y si los fiscales no encuentran prueba de delito, ¿qué hacemos?.

Por eso dice el Rey que se "traslada en estos momentos". Es sensato que algunos entiendo esta decisión como una decisión desproporcionada. Y una pésima imagen para España. En los medios internacionales se dice que hemos exiliado a un baluarte que ha sido 40 años Jefe de Estado y que ha pilotado una transición más que memorable. Que se estudia en universidades serias, no donde hay profesores como esos chupatintas que ayer proliferaban en TVE. Ayer, en TVE una profesora de Historia Contemporánea de la UNED diciendo barbaridades. Si estos son los que enseñan, cómo serán los que aprenden...

¿Cuál ha sido el delito? De momento, hay presunción de inocencia. Es un juicio a su ejemplaridad, que debe ser impecable y que seguro que no lo habrá sido en algún momento. Es también muy importante que Pedro Sánchez, que ha estado escondiendo muertos, plagiando tesis, pactando con Batasuna, mintiendo sobre el Covid, yéndose de juerga con el Falcon, fuera presionado o inquirido. Pero no, no pasa nada. Y si hablamos de su socio - el cantamañanas de Pablito - tomándole el pelo al juez con una tarjeta de teléfono de una examante y cobrando de Venezuela o de Irán... Entonces, la ejemplaridad, ¿para quién es? ¿O solo ponemos de un lado la ejemplaridad? Se le empuja a Juan Carlos por informaciones periodísticas que son filtraciones de parte - que no quieren decir que no sean verdad - pero de las que no te puedes defender. Si este rigor se le hubiese aplicado a este embustero que está en la Moncloa, Nueva Zelanda se me antoja cerca. ¿El Gobierno menos digno de la historia de España puede hablar de la ejemplaridad?

¿Esta decisión se habría aprobado con un Gobierno de Felipe González, de Aznar, de Rajoy o hasta de Zapatero?. Hay exceso, ensañamiento, desmesura... Es políticamente incorrecto decir eso. Lo políticamente correcto es decir que el Rey es un ladrón que se ha ido con las manos llenas. Pero además de ensañamiento y desmesura, habría que analizar también la responsabilidad de haber aceptado esa decisión, que es de Felipe VI. Si cree que contenta o calma a ese Gobierno de felones, Felipe VI está en un error. Puede creer que ha ganado tiempo, pero se ha quedado solo. Y se ha quedado expuesto, además. Yo supongo que Felipe VI sabe que esto se trata de reventar la Constitución, de fraccionar el Estado, de disolver la alternancia política, de ocupar todo el Estado o acabar con la crítica. Y en todo eso, la Corona es un estorbo. A ver si toma nota de eso.

No les va mal. ¿Quieren una paradoja? Josu Ternera, el asesino en serie de ETA más criminal que se recuerda, en casa tan pancho. Y Juan Carlos, el rey de la democracia, por ahí afuera no sé dónde. Son cosas que pasan.