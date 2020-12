El doctor Cabrera deja callados a Mónica López y los tertulianos de TVE al hablar del hospital de Madrid

El programa de TVE, 'La Hora de la 1', presentado por Mónica López, ha sido protagonista durante las últimas horas en redes sociales por una curiosa respuesta que uno de sus invitados ha dado a la presentadora mientras se estaba debatiendo sobre la apertura del nuevo Hospital Isabel Zendal en Madrid, que ha sido inaugurado este martes por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En este sentido, varios tertulianos consideraban que este hospital será un auténtico fracaso porque a su juicio no es necesario, ya que no según sus criterios no habrá médicos que trabajen y enfermeros que ocupen sus camas. Por ello, Mónica López ha querido preguntar al doctor José Cabrera Forneiro, que estaba presente en el estudio y al que ha introducido de la siguiente manera: "Quiero conocer la opinión de José como médico aunque sea un 'médico distinto'".

La respuesta del doctor Cabrera a Mónica López

Estas palabras no parecen haber sentado nada bien al invitado, que ha respondido de forma tajante a Mónica López antes de analizar su punto de vista sobre el nuevo hospital madrileño: "Soy médico también, aunque sea forense".

Jajajajajaja jajajajaja jajajajajaja pic.twitter.com/UJ7iY200A7 — The Pollster (@uriahee) December 1, 2020

Tras su entrada, ha querido mandar un mensaje a la izquierda que crítica la creación de este hospital en tiempo récord por parte de la Comunidad de Madrid: "100 millones de euros (el valor del hospital) se pierden en la piscina de millones que se han derrochado en esta pandemia sin que sepamos dónde han ido: Mascarillas que volvieron, PCR que no existen, aparatos que no funcionaban. Miles de millones que el Gobierno central ha dilapidado en manos y en sacos. 100 millones son calderilla", ha explicado el médico forense mientras recibía las críticas de otros miembros presentes en la mesa de debate.

Las claves del Hospital Isabel Zendal

En este sentido, el doctor Cabrera Forneiro ha querido hacer una pregunta a los otros invitados que le acompañaban en plató de TVE para conocer cuál hubiera sido su opinión si en vez de en la capital de España está inauguración se hubiese en Barcelona, bajo en el mandato en el ayuntamiento de Ada Colau: "Si lo hace Madrid es una miera. Si lo hace Barcelona es cojonudo. Perdonad por el horario infantil, pero no me contéis historias".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso durante su visita al interior de las instalaciones del nuevo Hospital Isabel Zendal. EFE/Chema MoyaChema Moya

Ayuso ha subrayado que se trata de un día "para la esperanza" porque a partir de ahora "Madrid y toda España contarán con un centro hospitalario a nivel mundial". "Los madrileños inauguran hoy con orgullo el Hospital Isabel Zendal, que es la representación del esfuerzo, la perseverancia y la lucha de una región contra el virus. Es el recordatorio de que cuando Madrid se marca un objetivo y trabaja con convicción, se pueden superar las metas más difíciles", ha subrayado.

