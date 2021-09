Mónica López y su pasado en TVE: sancionada de empleo y sueldo y la polémica con una espectadora por su físico

Mónica López es una meteoróloga, periodista y presentadora de televisión que, nada más licenciarse en Física de la Tierra y el Cosmos, pasó a formar parte de la SAM, empresa española dedicada a la información meteorológica. Esta experiencia le dio el empujón para debutar en televisión, en el espacio 'Teletiempo' de Vía Digital y después en el Canal Meteo de Canal Satélite Digital.

Desde entonces, la presentadora se ha hecho un hueco en nuestras casas como "la mujer del tiempo", primero como meteoróloga del programa matinal de 'Els matins' y, desde 2008, en RTVE, donde presentó el tiempo en sustitución de José Antonio Maldonado. Sin embargo, su etapa al frente de la sección meteorológica terminó este 2020, dado que fue fichada para reemplazar a María Casado y ponerse al frente de 'La Hora de La 1', el magacín de las mañanas de La 1, lo que le daba "mucho vértigo".

El truco definitivo con el papel de aluminio: lo llevas haciendo mal toda la vida Cortar un poco de papel de aluminio suele ser una tarea cotidiana, pero que entraña dificultades que nos cuesta reconocer Redacción DigitalMadrid 02 mar 2021 - 21:26

"Tengo muchísimo vértigo. Es un formato que no es lo mío. Yo llevo 23 años haciendo meteorología. Lo que quiero es aportar esa parte de mí que intenta ver todo desde ese punto de vista, de 'lo entiendo' o 'no lo entiendo'. Quiero que seamos capaces de romper esas barreras. Queremos ser la familia que entre en su casa a las 8 cada mañana, y queremos ser más que nunca una televisión pública y al servicio de todos los ciudadanos. En definitiva, un programa de servicio público los temas que fomenten el pensamiento crítico de los ciudadanos donde su participación será fundamental", confesó.





? @monicalopez_tve: "Tengo muchísimo vértigo. Es un formato que no es lo mío. Yo llevo 23 años en meteorología". pic.twitter.com/fZ3yuWrguk — RTVE (@rtve) August 31, 2020

En estos años también ha participado en otros espacios del ente público muy diferentes a los que ella suele hacer: 'Cumbres' (La 2), 'Desafía tu mente' (La 1), 'La aventura del saber' (La 2) o 'Aquí la Tierra' (La 1).

A pesar de haber dado un gran paso profesional en Televisión Española, no todo han sido buenas noticias para la presentadora. Desde que fundó Meteoplay, junto a su marido, la hermana de Barniol y otros compañeros de los servicios meteorológicos, no han dejado de salir nuevas polémicas al respecto.

Centro de las polémicas por Meteoplay

El ente público la sometió a una investigación al enterarse de que utilizaba recursos de la cadena para prestar servicios "de meteorología y de asesoría y consultoría medioambiental" con su compañía para televisión, internet, móviles y prensa. No obstante, tras el revuelo causado, la auditora KPMG afirmó que no habían utilizado medios públicos de la cadena con fines privados, por lo que no podían ser acusados de competencia desleal. A pesar de ello, en julio de 2014 fue suspendida de empleo y sueldo durante 20 días por haber "transgredido la buena fe contractual".

De la misma manera, en enero de 2019, el Ministerio de Transición Ecológica, del que se encarga la vicepresidenta Teresa Ribera, adjudicó a Meteoplay un contrato por valor de 616.083 eurosa cambio del "servicio de difusión radiofónica y audiovisual de la información meteorológica a través de los medios de comunicación" durante tres años. Según ha adelantado 'OkDiario', el ministerio seleccionó a la compañía de López por ser "la oferta más ventajosa para los intereses de la AEMET y con la máxima puntuación".

Tal y como ha confirmado dicho medio, fue la primera contratación de las administraciones públicas. Es por esto por lo que la división anual del reparto de la adjudicación asciende hasta los 205.361 euros, casi 34.000 más que a la anterior empresa beneficiaria, Lavinia Audiovisual, que percibió hasta 171.531,35 al año, según la adjudicación de la AEMET en 2014.

RTVE





Otros negocios

A pesar de dedicar su vida a los medios de comunicación, López es dueña de otro negocio que también comparte con su marido, David Torres. Ambos poseen una residencia de ancianos en Barcelona. La pareja se hizo con ella porque la familia de Torres, los que viven en Manresa, se dedican al cuidado de mayores.

TVE





Enfrentamiento con una espectadora

Hace un año, tras aguantar muchos comentarios, López estalló contra una espectadora. Una profesora jubilada de la Universidad de Barcelona le envió una carta en la que se metía con ella, haciendo hincapié en su físico y su "pronunciado trasero"."Siento el rollo, pero estoy harta. Esta actitud es asquerosamente habitual", contestó, haciendo referencia a dichas críticas.

"Dobla las piernas a la altura de las rodillas y con ese trasero tan pronunciado que tiene, parece que se vaya a sentar en el inodoro. Tiene los muslos muy gruesos, muy feos, y con esas faldas tan cortas resulta una imagen fatal", escribía la mujer a la presentadora. Además, la comparaba con una "niña pequeña que está recitando la lección" y decía que hablaba "más con el movimiento de manos y con todo el cuerpo que a través de la boca, ¡de pena!", "señala mal las regiones cuando está hablando" o "se mueve demasiado de un lado al otro del mapa sin necesidad".

A pesar de que le pareció un comportamiento "lamentable" y más viniendo de una mujer, la meteoróloga borró la carta de su Twitter porque la persona que la había escrito estaba siendo atacada por redes sociales, lo que no era su intención: "No quiero un linchamiento, no quiero que nadie tome medidas, solo quiero que pensemos y dejemos de hacernos esto unos a otros".





Voy a intentar zanjar el tema#ESTOYHARTA de que se use el físico para intentar hacer daño. Que se use contra mi, contra todos y sí, especialmente contra las mujeres.

No pretendía escarnio público, lo siento. Por eso borro la carta. Un beso y gracias por el cariño! — Mònica López (@monicalopez_tve) April 18, 2019

Su pasión por la física

Aunque ya ha marcado un exitoso camino profesional, López tiene claro cuál es su verdadera pasión: la física. Según desveló la propia comunicadora en Tiempo.com, “en segundo de BUP (14-15 años)" comenzó las clases de física y, rápidamente, se prendó de ella: "Mi profesor era buenísimo, nos contaba la Física con hechos cotidianos y me cautivó. Decidí hacer la carrera entonces. La comencé en el 92 y me encantó. Durante los estudios hubo distintas asignaturas que me gustaron, pero me comenzó a llamar más la atención la física más visible, más palpable".





Otras pasiones

La presentadora ha afirmado que, aunque su vida gire en torno a la meteorología, ocupa su mente en otras cosas cuando necesita descansar. En cuanto puede le gusta hacer escapadas a Denia (Alicante), lugar del que se "ha enamorado". Asimismo, lo que "más le gusta en el mundo" es "comer y cocinar", lo que "no se le da mal" y le gusta acompañar con buena música: "Mi música favorita es la española, he escuchado hasta la saciedad a ‘El último de la fila’. Me gusta mucho de ahora Beret".













Ana Blanco como referente

La presentadora ya ha conseguido hacerse un nombre en la televisión, por lo que se ha convertido en el referente de muchos. Sin embargo, López también siente admiración por otros comunicadores: "En este país hay una mujer que es la más grande, que tiene una capacidad enorme de presentar, de salir de cualquier paso, de conocer, que es Ana Blanco. La quiero un montón. Ana es amiga y, si en alguien me fijo, es en ella porque tiene una capacidad de estar enorme y de hilar las cosas. Si alguien tiene que ser mi referente, es Ana".





¿En quién se fija @monicalopez_tve como referente para presentar un programa como #LaHoraDeLa1 ?



? "Para mí si alguien tiene que ser mi referente es Ana Blanco" pic.twitter.com/eeby17MjHc — RTVE (@rtve) August 31, 2020

Faceta como escritora

La presentadora también ha reflejado sus conocimientos y sus 20 años de experiencia como meteoróloga en cinco libros. En 2007 publicó su primer obra, 'Si no plou, plourà', que recoge un refrán popular meteorológico para cada mes del año, los que se dividen por las estaciones.

Asimismo, junto al equipo de RTVE, ha publicado otros cuatro libros: 'El Libro de El Tiempo' (2011), 'El Tiempo de la A a la Z' (2012), 'Lunario 2014' (2013) y 'Los refranes de El Tiempo' (2014). Y, tal y como aseguró López, "no serán los últimos" que publique.

Mónica López





Premios

Gracias a su larga trayectoria dedicada a la metereología, tanto dentro como fuera de los medios, Mónica López fue galardonada en 2015 con la Mención de Honor en los European Meteorological Society TV Weather Forecast Award competition. Asimismo, un año después, recibió un premio Ondas a mejor presentadora de 2016 por incentivar el interés de los espectadores, lo que consiguió con la utilización de nuevas herramientas de comunicación para la innovación del formato.

Mónica López (Premios Ondas)





Madre de familia

Aunque es muy reservada con su vida sentimental, está casada con David Torres, el padre de sus hijos y empresario con el que lleva Meteoplay y la residencia en Barcelona. Desde 2008 solo se ha ausentado de su puesto de trabajo en dos ocasiones, como consecuencia del nacimiento de sus dos hijos, en 2010 y 2011. Unos embarazos que pudieron seguir día a día los espectadores de El Tiempo de La 1. "La gente me preguntaba por la calle cuántos hijos había tenido porque se les hicieron muy largos mis embarazos", declaró la presentadora. "Si pones en Google 'mónica lópez', te propone 'embarazada'", agregó.

Mónica López (TVE)