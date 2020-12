Mónica López corta en directo a Rocío Monasterio por estas palabras: "Cómplices de las mafias"

Este miércoles, Rocío Monasterio, presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, ha acudido a 'La Hora de La 1' para analizar junto a Mónica López toda la actualidad informativa, haciendo hincapié en la gestión del coronavirus, el Gobierno de coalición, su relación con el Partido Popular o la inmigración, haciendo hincapié en la crisis migratoria de Canarias, por "las avalanchas" que llegaron.

Tras no querer mojarse demasiado sobre su relación con el PP, dado que esta empeoró desde las palabras que les dedicó Pablo Casado en la moción de censura, los colaboradores del espacio han querido abordar el tema de la inmigración. "Lo que tenemos que hacer es ayudarles en su lugar de origen, para que la gente pueda prosperar en sus lugares de origen", ha comenzado diciendo la política, dejando claro que cree que se deben frenar porque "están amenazando nuestro modo de vida".

Ante sus firmes declaraciones, el tertuliano ha querido saber en "qué afecta la inmigración en nuestro modo de vida". "La falta de recursos para todos, en momentos como este han faltado camas para los españoles... Ojalá pudiéramos ayudar a todo el mundo", se ha justificado mientras afirmaba que no podemos abrir las fronteras porque el sistema sanitario "no da para más".

"Los españoles que han estado durante años pagando impuestos, que se han quedado sin trabajo, ahora llaman a la Seguridad Social para buscar una ayuda y, con este Gobierno, nadie les coge el teléfono... Tienen niños que alimentar e igual se ponen en la cola a las tres de la tarde y reciben un tupper con un poquito paella. En esta situación, no podemos recibir una avalancha de inmigración ilegal", ha asegurado Monasterio.

"Hay algunas cosas que todavía no quedan claras", le ha reprochado Julio César Herrero tras corregir a la entrevistada y declarar que "no son recepciones organizadas, son gente que huye de su país y que llega y hay que solucionar". "¿Cree que la solución es el cierre de fronteras?", le ha preguntado el analista político.

"Yo se que a los medios les molesta que yo hable de las colas del hambre, pero las colas del hambre son la realidad que están pasando en las calles de Madrid, que, por cierto, no están sacando en las televisiones", ha replicado la de Vox. "Estas recepciones están organizadas por las mafias, por las mafias que engañan a esta probre gente y les prometen un futuro mejor en España, pero luego se encuentran con que no hay trabajo para ellos. Y por esto nosotros no vamos a ser cómplices de las mafias como si lo hacen algunos políticos... Al o que tampoco ayudan las declaraciones de Pablo Iglesias con las que nos enfrenta al Gobierno de Marruecos... Y nosotros, los de Vox, no vamos a ser cómplices de las mafias que atentan con la dignidad de las personas", ha sentenciado la invitada.

Mónica López corrige a Monasterio

Al escuchar la pulla que ha lanzando Monasterio contra el Gobierno, la presentadora se ha visto obligada a intervenir y frenar a la entrevistada: "No diga que el Gobierno es cómplice de las mafias". "Sí lo digo, hacen un efecto llamada que promueve que mucha gente venga en avalancha y pongan en riesgo su vida...", ha insistido la política hasta ser cortada por López, quien le ha asegurado que "todas las ONGs coinciden en que ayudarles no significa hacer efecto llamada" y que "lo que hay que hacer es ayudar". "Hay muchas ONGs que están pagadas con dinero público y no tenemos que preguntar si los españoles quieren seguir pagando a estas ONGs, que hacen un efecto llamada que está afectando gravemente a Canarias", ha repetido la de Vox.

"Usted sabe que no se reciben las mismas ayudas siendo un inmigrante ilegal o legal", le ha vuelto a interrumpir la periodista, mostrándose en desacuerdo con lo que estaba diciendo. "Y sobre las colas del hambre...", ha comenzado explicando la presentadora algo indignada. "Por la cuenta que nos trae, en este programa, si las enseñamos y hemos estado en muchas colas del hambre", ha concluido la presentadora para responder a las acusaciones que ha hecho Monasterio contra los periodistas antes de dar paso a la siguiente sección del debate.