Roberto Leal alucina con la conversación entre dos concursantes de Pasapalabra y amenaza con irse: "Me voy"

Estamos en el final del verano pero, a pesar de ello, hay numerosos programas que esperan a septiembre para volver a comenzar una nueva temporada televisiva en la que vuelvan sus plantillas titulares. No obstante, hay un concurso de la televisión que no ha cortado sus programas, que se emiten grabados, y que logra mantener su audiencia alta, a pesar de que buena parte de los españoles se encuentran de vacaciones. 'Pasapalabra', el formato presentado por Roberto Leal ha seguido dando guerra durante el verano y esto le ha permitido mantener muy buenos números de share, gracias a la multitud de anécdotas que ocurren en el programa.

El concurso presentado por Roberto Leal no ha dado tregua ni un solo día a sus competidores, gracias a los nuevos concursantes que se han asentado en el programa y que les permite mantener un gran duelo que engancha a la audiencia. Sofía y Marco Antonio son dos muy buenos concursantes que hacen que el programa continúe brillando las tardes del verano.





Su buena actuación en el programa, así como sus personalidades, parece que han enganchado al público y no es para menos, gracias a actuaciones como las que han realizado este miércoles en la que ambos concursantes han empatado con 23 aciertos y 0 errores en 'El Rosco', algo que demuestra la ardua pelea que mantienen por el bote.

En referencia al bote, hace unos días 'Pasapalabra' publicó un vídeo en el que aparecía Marco Antonio con serias oportunidades de ganarlo, ya que en el pequeño spot que emitieron, el concursante contaba con 24 aciertos, mientras completaba la prueba final, y ningún fallo a falta de 39 segundos.

Marco Antonio sorprende a Roberto Leal

El escritor ha dado que hablar por multitud de motivos, como hemos repasado, y uno de ellos, desconocido hasta ahora se ha podido ver en el programa del miércoles, cuando el concursante ha mostrado una habilidad oculta que ha hecho que Roberto Leal se plantease abandonar el plató.

En el momento de las presentaciones de los equipos, al inicio del programa, Roberto Leal se dirige a Marco Antonio y destaca que el concursante es un gran amante de Rusia. "Tú, amante de todo lo que tiene que ver con Rusia, ¿no?", le comienza preguntando el conductor andaluz. "Sí, sí, totalmente", le respondió el escritor. Ante la respuesta afirmativa del participante Leal le pidió que si le podría decir algo en ruso para demostrar cuánto de nivel tenía del idioma, "¿Qué quieres que te diga?", inquirió el concursante.

"No sé, yo qué sé, dime: esta mañana he comprado el pan", le dijo el presentador. Marco Antonio, ante la sorpresa de todos, le respondió en un perfecto ruso, pero para más inri, otro de los concursantes famosos invitados, Poty Castillo, apostilló la respuesta del aspirante al bote ante la sorpresa de Leal. "¿También hablas ruso?", contestó incrédulo Roberto. "¡Madre mía!, pues si queréis me voy", afirmó Leal, todavía con cara de circunstancias, al comprobar el nivel de ruso de ambos participantes entre las risas de los presentes.