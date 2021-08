Un concursante de 'Supervivientes' destapa la verdadera cara de Olga Moreno: "¿Pero qué se puede esperar?"

Olga Moreno se convirtió en la flamante ganadora de 'Supervivientes 2021'. La mujer de Antonio David Flores arrasó en las votaciones, algo que el resto de concursantes no se tomaron nada bien. Especialmente, el último finalista en batirse con Olga: Gianmarco Onestini. Hace escasos días, el italiano intervenía en 'Deluxe' para asegurar que no felicitó a Olga tras proclamarse ganadora porque no la considera merecedora de la victoria. "Hace trampas, roba y traiciona a sus amigos", aseguraba.

Un gesto, por tanto, que evidencia la mala relación entre compañeros de reality.









Además, Onestini aseguró que Olga hizo trampas en todas las pruebas del formato: "Me ha llegado que ha hecho trampas en todas las pruebas, es una falsa, ¿pero qué se puede esperar de alguien que está con Antonio David? son todos iguales. Olga robaba todo lo que podía". El finalista de 'Supervivientes' también aprovechó su intervención en el 'Deluxe' para atacar duramente a Marta López, una de las mejores amigas de Moreno. Para Gianmarco, la defensa de Marta en los platós es una estrategia para continuar en Mediaset. "Marta solo estuvo un mes en el programa, necesitaba un motivo para seguir en la televisión y tener trabajo, por eso ha defendido a Olga, para seguir aquí. Son igual de falsas las dos".









Diversas acusaciones, por tanto, vertidas por Gianmarco y que mostrarían la verdadera personalidad de Olga Moreno. Un nuevo personaje mediático que aterriza en Mediaset tras las impactantes declaraciones de Rocío Carrasco en su docuserie 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'.

María Patiño y 'Socialité' toman una rotunda decisión sobre Olga Moreno tras sus palabras a Rocío Carrasco

El conflicto protagonizado por Rocío Carrasco y Olga Moreno ha sido el tema estrella de la mayoría de programas del corazón de Telecinco durante esta semana. Tras el especial dedicado a Moreno emitido el pasado miércoles en prime time, no han dejado de sucederse las reacciones en los distintos espacios, el último de ellos 'Socialité', presentado por María Patiño.

Este sábado, Maria Patiño era la encargada de presentar 'Socialité' y por tanto en dar la cara sobre la postura del programa en el conflicto entre Rocío Carrasco y Olga Moreno tras el programa emitido el miércoles con las declaraciones de Moreno. Para sorpresa de los espectadores, el programa no ha hecho ninguna alusión a dicho conflicto. Una decisión que deja entrever la estrategia de este formato respecto a culebrón que protagonizan ambas.

No parece casualidad que tanto el programa diario de las tardes de Telecinco, 'Sálvame', como el de las mañanas de los fines de semana, 'Socialité', hayan optado por el silencio.