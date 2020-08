La acertada comparación del corresponsal purgado por TVE que evidencia la política del Gobierno

España atraviesa por momentos muy complicados, no sólo por la pandemia del coronavirus, sino por la situación política que estamos viviendo desde hace meses, especialmente con la llegada al poder del Gobierno de coalición de PSOE y Podemos. Y es que la extrema izquierda, con los de Pablo Iglesias a la cabeza, se ha lanzado de lleno contra la Monarquía como institución, utilizando como excusa la decisión del rey emérito Juan Carlos I de trasladar su residencia fuera de nuestras fronteras.

Desde que el pasado lunes se conociese la decisión adoptada por el rey emérito, estos ataques contra la Monarquía y, en definitiva, contra todo lo que representa, no han cesado por parte de la extrema izquierda, hasta el punto de que el propio presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha tenido que remitir una comunicación a la militancia de su partido, en la que deja claro que "todo responsable público debe rendir cuentas de su conducta sin excepciones", pero que las conductas irregulares "comprometen a su responsable y no a la institución".

El Secretario General de los socialistas señala, además, en esta misiva que el PSOE se siente "plenamente comprometido" con el pacto constitucional en todos sus términos y extremos, unas palabras con las que Sánchez se desmarca de manera clara de la postura mantenida por su vicepresidente segundo y líder de Podemos, quien ha pedido abiertamente la abolición de la Monarquía y la implantación “una república solidaria y plurinacional".

No hay que olvidar que Juan Carlos I no sólo no está imputado por ningún delito, sino que, para más inri, a día de hoy no tiene, ni tan siquiera, la condición de investigado en ninguna causa.

La comparación del corresponsal purgado de TVE que evidencia la Política del Gobierno

Toda esta marejada, parece haber tapado el resto de circunstancias que rodean al Gobierno de Sánchez e Iglesias como, por ejemplo, el tema del acercamiento de presos de la banda terrorista ETA a cárceles próximas al País Vasco que se están llevando a cabo desde hace algunas semanas.

Precisamente, el periodista purgado de TVE, Miguel Ángel Idígoras, quien durante un lustro fuera corresponsal en Londres de la cadena pública, ha plasmado perfectamente en una sola frase, lo que muchos españoles piensan respecto a la política del Gobierno: “Juan Carlos I se aleja y los presos de ETA se acercan”.

Juan Carlos I se aleja y los presos de ETA se acercan. — Miguel A. Idígoras (@maidigoras) August 6, 2020

Desde que Sánchez es presidente son 71 los presos acercados al País Vasco

Desde que Pedro Sánchez llegase a Moncloa, primero al triunfar la moción de censura contra Mariano Rajoy y posteriormente tras las últimas elecciones generales del 10-N, no ha cesado el goteo de acercamientos de presos etarras. Tal es así que este pasado miércoles, como ha denunciado Vox a través de un tuit publicado por su portavoz adjunta en el Congreso, Macarena Olona, “hoy son 71”.

... Marlaska DIMISIÓN #MarlaskaDimision”. En ese momento eran 59 los presos etarras privilegiados. Lo negó. Hoy ya son 71. #NiOlvidoNiPerdon#MotivosParaLaMocionpic.twitter.com/1IoyunXU7o — Macarena Olona (@Macarena_Olona) August 5, 2020

En diciembre de 2019, según denunció en su momento la formación verde, eran 59 los presos acercados a cárceles del País Vasco. Los dos primeros se produjeron en agosto de 2018, sólo un mes después de la llegada de Sánchez a Moncloa, tras la moción de censura a Rajoy.

