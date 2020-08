José Manuel Soto desvela la realidad de Sánchez en la salida de Juan Carlos I: “Echa por delante a Podemos”

Desde que en el pasado lunes se conociese la decisión del rey emérito Juan Carlos I de trasladas su residencia fuera de España, ante la repercusión pública de "ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada y alegando que “mi legado y mi propia dignidad como persona así me lo exigen", muchos han sido los comentarios y valoraciones que se han hecho al respecto.

La posición de extrema izquierda tras la marcha de Juan Carlos I

Sin ir más lejos, la extrema izquierda, empezando por Podemos, socios de Pedro Sánchez en el Gobierno de la nación, su postura al respecto ha quedado más que clara, pues han sido muchos los mensajes y comentarios que han vertido en redes sociales y medios de comunicación. Para ellos, el rey “huye” para no hacer frente a lo que según ellos le espera ante la Justicia.

No en vano, en todos estos partidos izquierdistas acusan ya a Juan Carlos I de corrupción, a pesar de que éste no sólo no está imputado en ninguna causa, sino que, además, no tiene ni siquiera la condición de investigado.

A tal punto llegan estas acusaciones que la líder de Adelante Andalucía, la marca de podemos en las últimas elecciones autonómicas andaluzas, Teresa Rodríguez, ha llegado a asegura que “para que haya presunción de inocencia tiene que haber, al menos, la posibilidad de demostrarla en un juicio por los delitos que cometió durante su mandato no vinculados al ejercicio del cargo”, saltándose por completo eso de la presunción de inocencia, base de nuestro ordenamiento jurídico.

José Manuel Soto acusa a Sánchez de “echar por delante a Podemos”

Tras contemplar esta situación y los posicionamientos de PSOE y Podemos, el cantante sevillano José Manuel Soto, no ha dudado en señalar lo que, desde su punto de vista, se esconde “detrás del triste exilio de D. Juan Carlos”. Para Soto, “hay varias claves para entender el presente y el futuro d España”. Por un lado, señala que “Sánchez maneja los hilos con astucia”, y por otro, dentro de ese supuesto manejo del presidente que apunta el cantautor hispalense, asegura que “echa por delante a Podemos y toda su artillería mediática manteniendo una prudente distancia”. Además, Sánchez, según José Manuel Soto “disfruta del lance con cara de preocupación”.

Muchos comentarios en redes sociales dan la razón a Soto

Esta reflexión de Soto es compartida por muchos tuiteros, alguno de los cuales pone un ejemplo muy significativo y claro en la relación entre Sánchez e Iglesias, al indicar que “el truco del poli bueno y el poli malo. Es muy viejo esto”.

Otros consideran que todo este ruido que desde la extrema izquierda se está haciendo con la Monarquía y la marcha de Juan Carlos I, es “una manera más de tapar lo que está pasando con la economía y el covid”.

