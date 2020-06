Carmen Porter se rompe al confesar lo difícil que es hablarle a una niña de una dura pérdida

Tras tres semanas sin aparecer en su canal de YouTube, Carmen Porter, ha reaparecido para explicar los momentos complicados que están viviendo tanto ella como su familia, Iker Jiménez, su marido y su hija Alma. Un vídeo que le ha dado pudor grabarlo por la situación que se está viviendo con la pandemia del coronavirus.

Un vídeo que ha titulado como 'Semanas complicadas', Porter comenzaba: "Ante todo deciros que perdonad por no haber estado aquí las últimas tres semanas, pero ya sabéis un poco todo lo que ha pasado con nuestros compañeros de vida, como digo yo, con los perritos".

La emoción de Carmen Porter al hablar de la muerte de Merlín

Y es que la familia ha tenido que hacer frente a la pérdida de su perro Merlín: “Me daba un poco de pudor grabar un vídeo después de que Merlín falleciera porque, primero no tenía ninguna gana”. Además de la situación que se vive ahora mismo y añadía: “Como para yo hacer un video en una situación en la que me encontraba bastante chunga porque se pasa muy mal”.

La propia Carmen confesaba que: “Quien tenga animales en su casa saben que son uno más en la familia y la verdad es que yo no lo llevo bien, no lo llevo nada bien". Pero el momento en el que la subdirectora de ‘Cuarto Milenio’ no podía aguantar las lágrimas era a la hora de hablar sobre el dolor de su hija Alma: “Es complicado decirle a una niña de ocho años... que se ha criado con él... pues que no va a estar", aseguraba entre lágrimas.

Teo, el otro compañero de vida de la familia

Pero también hay buenas noticias en la familia, y es que el pasado mes de abril aseguraba que su otro perro Teo, había tenido que ser ingresado bastante grave unos días por un problema en el corazón pero: “Con las pastillas que le están dando la verdad es que le están sentando muy bien (...) Le cogieron una muestra para analizarlo y al principio dijeron que era malo y que había que quitárselo. Después de quitárselo lo analizaron entero y vieron que era, gracias a Dios, benigno”, aseguraba.

Carmen Porter no ha querido perder la oportunidad de agradecer las grandes muestras de cariños de los seguidores en estos duros momentos: “He comenzado todo esto con el lío de Tao y de Merlín, pero no sabéis el cariño que he recibido por vuestra parte, por gente que no conozco cuando pasó todo lo de Merlín”.

