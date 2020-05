La advertencia de Carmen Porter sobre lo que vendrá en el futuro: “Va a ser imparable”

Se han convertido en una de las parejas más mediáticas del mundo de la información desde la llegada del coronavirus a nuestro país. Carmen Porter e Iker Jiménez continúan cosechando seguidores a la misma velocidad que ganan detractores.

El acertado alarmismo de la pareja con el COVID-19 antes de su explosión en España ha colado el foco mediático sobre ellos, generando muchos titulares. Desde la cancelación de 'Cuarto Milenio' por las medidas del estado de alarma, Iker y Carmen han seguido al pie del cañón informativo convirtiéndose en todo un éxito en Youtube, donde con sus programas 'Milenio Live' y 'La estirpe de los libres' consiguen en ocasiones picos de 100.000 usuarios viendo sus directos, y donde varios vídeos ya superan el millón de visualizaciones.

La indignación de Carmen Porter con lo sucedido en Madrid durante el último fin de semana

La subdirectora de 'Cuarto Milenio' también se ha hecho eco en redes sociales, donde es muy activa, de una noticia que ha indigando a gran parte de ciudadanos. Exactamente se trata de la noticia de que la Policía Municipal de Madrid ha desalojado este fin de semana 400 fiestas en viviendas, tras llamadas de denuncia de vecinos, y han localizado 97 pequeños botellones en distintos puntos de la capital, según han informaban fuentes municipales.

Este hecho no ha pasado desapercibido para Porter que no podía creerse lo que leía dejando clara su indignación a través de las redes sociales: "Esto ya va a ser imparable!!!", escribía visiblemente enfada por una noticia que hace pensar que contra el coronavirus no se va a poder vencer si se siguen repitiendo conductas tan irresponsables como las de este fin de semana en Madrid.

Entre las respuesta que ha recibido la presentadora, muchos han sido los que han relatado escenas igual vividas en sus propias carnes; aglomeración de personas, falta de material de protección, etc... Un paisaje que no invita a ser optimistas si no se conciencia de unas buenas prácticas.

Esto ya va a ser imparable!!! https://t.co/364ufr8Eev — Carmen Porter (@carmenporter_) May 11, 2020

La estafa que Carmen Porter denuncia que están sufriendo algunos en nombre de 'Cuarto Milenio'

Estos últimos días, la mujer de Iker Jiménez también ha tenido que salir a desmentir una información sobre 'Cuarto Milenio' y una posible estafa económica. La periodista denunciaba en su videoblog, 'Con C de Carmen', había sido avisada de que estaba circulando por un supuesto chat oficial de 'La estirpe de los libres' un mensaje en el que estaban pidiendo donaciones económicas para apoyar al desarrollo de los programas elaborados por Jiménez y Carmen.

"Nosotros NO tenemos ningún chat ni estamos pidiendo ningún apoyo monetario. Es una estafa que se está investigando”, comunicaba a todos sus seguidores Porter para que no caigan en este timo.

En Con C de Carmen me han avisado que hay un chat de la Estirpe de los Libres donde están pidiendo donaciones para apoyar al programa!! Nosotros NO tenemos ningún chat ni estamos pidiendo ningún apoyo monetario. Es una estafa que se está investigando!!! — Carmen Porter (@carmenporter_) May 7, 2020

"Ya tenemos fecha para empezar a grabar!!!", exclamaba Carmen Porter en su cuenta de Twitter, haciendo refencia a la vuelta de la grabación de programas de 'Cuarto Milenio', un tema que también ha estado envuelto entre polémicas. Con lo que se puede deducir que en cuanto sea posible se retomarán las grabaciones de nuevas entregas de 'Cuarto Milenio'. Todavía no se conocen las fechas de grabación, ni las de posterior emisión, por lo que es probable que las nuevas entregan se emitan ya de cara a la temporada que viene

