Carmen Lomana manda un recado a Paz Padilla después de que Sálvame escarbe en su vida: "Por eso he llamado"

La empresaria y colaboradora de diversos medios de comunicación, Carmen Lomana, ha frenado los pies este miércoles a 'Sálvame' por una de las informaciones más polémicas que ha hecho público el programa de Jorge Javier Vázquezen las últimas horas.

Una noticia que ha hecho público la cadena este miércoles, día en el que Mediaset ha emitido otro nuevo de los episodios de la docuserie de Rocío Carrasco, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', al que también han vuelto a dedicar gran parte de las cinco horas que dura el programa.





Paz Padilla tiene que salir a dar explicaciones

Este frenazo llega después de que una de las presentadoras del programa, la humorista gaditana Paz Padilla, haya tenido que explicar por qué el jueves está en Madrid y un día después en Zahara de los Atunes (Cádiz), cuando las comunidades estaban cerradas por el confinamiento perimetral aplicado para Semana Santa.

“Ayer te despedías de Sálvame haciendo un llamamiento al sentido común y de la responsabilidad, quedarnos en nuestras comunidades, respetar el confinamiento perimetral. Y dirás que estás trabajando”, le espeta uno de sus seguidores en Instagram. Una queja que fue compartida por varios seguidores en Instagram.













Sin embargo, la presentadora y humorista quiso dejar claro el verdadero motivo de su viaje. En concreto, la presentadora de 'Sálvame' explicó que había viajado para “firmar unos papeles” del primer local que la firma de ropa que tiene con su hija ha abierto en Zahara de los Atunes. Concretamente, la ampliación de contrato de las dependientas que hay en la tienda.

Carmen Lomana echa el freno a 'Sálvame'

Este miércoles, sin embargo, la que le ha parado los pies al programa de Jorge Javier Vázquez ha sido Carmen Lomana, después de que el programa de Telecinco emitiese unas imágenes de la Semana Santa en el puerto deportivo de Puerto Banús en la que estaba sin mascarilla.

Algo que ha provocado el enfado de los colaboradores de 'Sálvame', pero que ella misma ha sido la encargada en matizar lo ocurrido. "No fue por capricho, sino por una entrevista. Me la quité para respirar un rato porque no había nadie por la calle y para estar fresquita", ha explicado.





Unas aclaraciones que también las ha querido reflejar por redes sociales, en concreto, contestando a uno de los tuits que ha publicado el programa de Mediaset y en el que ha vuelto a recordar lo ocurrido con Paz Padilla.









Eso no es cierto, por eso he llamado. Hacéis juicios de valor sin tener idea. No me salto nada. Si estoy sola al aire libre me quito un momento la mascarilla para respirar aire del mar. Yo no Juzgo a @padilla por ir a Cádiz. Sus motivos tendrá. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) April 7, 2021





"Eso no es cierto, por eso he llamado. Hacéis juicios de valor sin tener idea. No me salto nada. Si estoy sola al aire libre me quito un momento la mascarilla para respirar aire del mar. Yo no Juzgo a Paz Padilla por ir a Cádiz. Sus motivos tendrá", ha apostillado la empresaria.

