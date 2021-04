Paz Padilla se atreve a contar la inesperada respuesta que recibió de Doña Letizia cuando piropeó al Rey

Si por algo se caracteriza Paz Padilla es por no tener miedo a decir lo que piensa, aunque a veces eso le pueda llevar a meterse en algún charco. Con el humor por bandera, la copresentadora de "Sálvame" se ha visto envuelta en multitud de inéditas situaciones, algunas divertidas... y otras no tanto.

Su tremenda espontaneidad le han llevado incluso a tener ciertas 'diferencias' con la Reina Doña Letizia. En el programa "Sálvame", Paz quiso contar qué ocurrió cuando se cruzó con los Reyes en las instralaciones de Telecinco durante una visita de Don Felipe y Doña Letizia al grupo Mediaset. “A Doña Letizia yo le dije: 'Por dios, doña Leti, qué guapo está el rey”, arrancaba Paz. “Porque está muy bien. Es un tío enorme, unos ojos azules, un cuerpo, un torso... A mí me vale”. Las palabras de la presentadora provocaron la hilaridad del resto de sus compañeros en el plató. Pero lo que ocurrió en ese encuentro no quedó ahí.

"¿Sabéis lo que ella me dijo cuando le comenté que el Rey estaba guapo? Pos pa ti. Me lo dijo de corazón”, exclamaba Padilla ante la incredulidad de sus compañeros. “Se lo dije a Ana Rosa y se rió”, ha proseguido. La respuesta muestra el humor de la Reina, que probablemente se quedaría sorprendida por el arranque de sinceridad de la andaluza.

LA EXPERIENCIA DE PAZ PADILLA CON EL CORONAVIRUS

La confesión de Paz Padilla se ha producido en la semana en la que la humorista ha regresado a "Sálvame" tras tres semanas de ausencia por estar contagiada de coronavirus. Paz empezó con síntomas leves, hasta que el quinto día empezó a tener fiebre: “El décimo día no podía llenar bien los pulmones, se me quedaba el aire a la mitad y una amiga médico me dijo que me fuera al hospital a hacerme una radiografía”, ha relatado a sus compañeros.

En el hospital no le diagnosticaron neumonía, pero sí vieron alterados algunos índices de coagulación y la médico le recomendó ingresar: “Lo que a mí me entró por el cuerpo…”, decía la presentadora y recordaba cómo habían sido sus tres días sola en la planta de Covid y se mostraba agradecida con el equipo: “Me asusté porque pensaba ‘¿Y si esto va a más? No sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo…”

Lydia Lozano, afectada por la reciente muerte de su hermano, se emocionaba escuchando a Paz Padilla y se marchó de plató: “Lo siento, quería contar cómo lo he vivido yo”, decía Paz excusándose ante las lágrimas de su compañera. En los minutos finales, Paz Padilla ha pedido a la gente que sea consciente de la gravedad de la enfermedad y ha exigido una actitud responsable para evitar más contagios y más muertes. Puedes ver el momento aquí.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

'Sálvame': el comentario de Paz Padilla en pleno directo que pone patas arriba 'Informativos Telecinco'