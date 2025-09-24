La banca se moviliza para mejorar la educación financiera de los españoles gracias al sector bancario

A día de hoy existe una realidad preocupante: casi el 30 por 100 de los españoles creen que su formación financiera es insuficiente. Este dato pone de manifiesto la necesidad de reforzar los conocimientos económicos en la sociedad, ya que, como se ha señalado en 'Herrera en COPE', "nos pasamos la vida tomando decisiones económicas".

La sensación de falta de preparación es una barrera importante para gestionar de forma eficaz las finanzas personales en el día a día.

La respuesta de la banca: miles de programas formativos

Ante esta situación, el sector bancario ha intensificado sus esfuerzos para promover la cultura financiera en el país. Según se ha informado, los bancos llevan años fomentando la educación financiera y solo en 2023 han puesto en marcha casi 13.000 programas. Estas iniciativas buscan dotar a los ciudadanos de las herramientas necesarias para que puedan tomar sus decisiones de manera informada y consciente.

Una de las herramientas más destacadas en este esfuerzo es la plataforma Aula Financiera Digital, accesible a través de la web aulafinancieraydigital.es.

Este recurso digital ha sido diseñado para ofrecer formación completa y accesible para todos los públicos. La iniciativa se enmarca en el compromiso del sector, que concluye con el lema: "El sector bancario, contigo".